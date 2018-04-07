«Краснодар» обыграл «Зенит» в Петербурге и вышел на четвертое место

«Краснодар» обыграл «Зенит» в выездном матче
25-го тура чемпионата России по футболу и сместил петербургский клуб с четвертого места.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. При этом первым огорчил петербуржцев Олег Шатов, арендованный «Краснодаром» как раз у «Зенита», — счет он открыл на 22-й минуте. Через 11 минут хозяева усилиями Александра Ерохина отыгрались, но после этого наступила долгая безголевая пауза. Второй мяч влетел в ворота «Зенита» под самый занавес встречи — на 88-й минуте победу «Краснодару» принес Виктор Классон.
Это был первый матча «Краснодара» после отставки Игоря Шалимова. Обязанности главного тренера команды исполняет Мурад Мусаев.
Благодаря этой победе краснодарцы (44 очка) сместили «Зенит» (42) с четвертого места в турнирной таблице. Правда, у петербуржцев остается матч в запасе. От лидирующего «Локомотива» команды на данный момент отстают на 5 и 7 очков соответственно.
Это был первый матча «Краснодара» после отставки Игоря Шалимова. Обязанности главного тренера команды исполняет Мурад Мусаев.
Даааа!! Победа в Петербурге! Голы на счету Олега Шатова и Виктора Классона! Поздравляем команду с победой, Мурада Мусаева с успешным дебютом и всех болельщиков команды! Вперед, «быки»!#ЗенитКраснодар — 1:2. pic.twitter.com/cCXWbCW3xa— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 7, 2018
Благодаря этой победе краснодарцы (44 очка) сместили «Зенит» (42) с четвертого места в турнирной таблице. Правда, у петербуржцев остается матч в запасе. От лидирующего «Локомотива» команды на данный момент отстают на 5 и 7 очков соответственно.
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