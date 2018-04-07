«Краснодар» обыграл «Зенит» в Петербурге и вышел на четвертое место

Даааа!! Победа в Петербурге! Голы на счету Олега Шатова и Виктора Классона! Поздравляем команду с победой, Мурада Мусаева с успешным дебютом и всех болельщиков команды! Вперед, «быки»!#ЗенитКраснодар — 1:2. pic.twitter.com/cCXWbCW3xa