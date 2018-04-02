Мусаев будет главным тренером ФК «Краснодар» в следующем сезоне

Мурад Мусаев в следующем сезоне будет главным тренером футбольного клуба «Краснодар», заявил президент и владелец клуба Сергей Галицкий.
Ранее ФК «Краснодар» объявил, что Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера команды.
Сергей Галицкий: «Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером „Краснодара“».
Также он сообщил, что главным тренером до конца нынешнего сезона будет Олег Фоменко, так как у Мусаева нет соответствующей лицензии.
Решение об увольнении Шалимова руководство клуба приняло после того, как «Краснодар» не смог одержать победу в третьем матче подряд. В марте команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля не смогла дома обыграть махачкалинский «Анжи» (1:1).
Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.
Сергей Галицкий: «Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером „Краснодара“».
Также он сообщил, что главным тренером до конца нынешнего сезона будет Олег Фоменко, так как у Мусаева нет соответствующей лицензии.
Решение об увольнении Шалимова руководство клуба приняло после того, как «Краснодар» не смог одержать победу в третьем матче подряд. В марте команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля не смогла дома обыграть махачкалинский «Анжи» (1:1).
Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.
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