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    Мусаев будет главным тренером ФК «Краснодар» в следующем сезоне

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    • Фото: FC Krasnodar /youtube.com
    Мусаев будет главным тренером ФК «Краснодар» в следующем сезоне

    Мусаев будет главным тренером ФК «Краснодар» в следующем сезоне

    Мусаев будет главным тренером ФК «Краснодар» в следующем сезоне
  • Фото: FC Krasnodar /youtube.com

    • Мурад Мусаев в следующем сезоне будет главным тренером футбольного клуба «Краснодар», заявил президент и владелец клуба Сергей Галицкий.

    Ранее ФК «Краснодар» объявил, что Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера команды.

    Сергей Галицкий: «Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером „Краснодара“».

    Также он сообщил, что главным тренером до конца нынешнего сезона будет Олег Фоменко, так как у Мусаева нет соответствующей лицензии.

    Решение об увольнении Шалимова руководство клуба приняло после того, как «Краснодар» не смог одержать победу в третьем матче подряд. В марте команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля не смогла дома обыграть махачкалинский «Анжи» (1:1).

    Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.

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