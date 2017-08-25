«Краснодар» впервые не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» завершили выступления в Лиге Европы
сезона-2017/18, уступив в раунде плей-офф квалификации сербской «Црвене Звезде».
В ответном матче, который прошел в Белграде, «Краснодар» уступил со счетом 1:2. А в домашнем матче, прошедшем 17 августа, «Краснодар» победил «Црвену Звезду» со счетом 3:2. Сербский клуб вышел в групповую стадию за счет большего количества голов, забитых на чужом поле.
По словам наставника «Краснодара», продемонстрировать все, на что они способны помешала не только отличная игра сербских футболистов, но и неудовлетворительное качество газона на стадионе, цитирует ТАСС.
Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара»: «Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца. Потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно».
В групповой стадии турнира Россию представят петербургский «Зенит», победивший в раунде плей-офф квалификации команду голландского клуба «Утрехт», и московский «Локомотив», как обладатель Кубка России.
По словам наставника «Краснодара», продемонстрировать все, на что они способны помешала не только отличная игра сербских футболистов, но и неудовлетворительное качество газона на стадионе, цитирует ТАСС.
Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара»: «Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца. Потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно».
В групповой стадии турнира Россию представят петербургский «Зенит», победивший в раунде плей-офф квалификации команду голландского клуба «Утрехт», и московский «Локомотив», как обладатель Кубка России.
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