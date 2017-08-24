Футболисты «Зенита» выиграли у «Утрехта» и вышли в групповой этап Лиги Европы

Футболисты
санкт-петербургского «Зенита» на своем поле завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, победив в раунде плей-офф квалификации голландский клуб «Утрехт».
Встреча «Зенита» с «Утрехтом» в Санкт-Петербурге завершилась в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0).
У «Зенита» дубль оформил Александр Кокорин (9-я и 105-я минуты).
Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Утрехта» со счетом 1:0.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы будут определены по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.
У «Зенита» дубль оформил Александр Кокорин (9-я и 105-я минуты).
Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Утрехта» со счетом 1:0.
Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы будут определены по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.
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