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  • 25.08, 02:51

    Футболисты «Зенита» выиграли у «Утрехта» и вышли в групповой этап Лиги Европы

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Алексей Даничев
    Футболисты «Зенита» выиграли у «Утрехта» и вышли в групповой этап Лиги Европы

    Футболисты «Зенита» выиграли у «Утрехта» и вышли в групповой этап Лиги Европы

    Футболисты «Зенита» выиграли у «Утрехта» и вышли в групповой этап Лиги Европы
  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев

    • Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы, победив в раунде плей-офф квалификации голландский клуб «Утрехт».

    Встреча «Зенита» с «Утрехтом» в Санкт-Петербурге завершилась в дополнительное время со счетом 2:0 (основное время — 1:0).

    У «Зенита» дубль оформил Александр Кокорин (9-я и 105-я минуты).

    Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Утрехта» со счетом 1:0.

    Соперники петербургского клуба по групповому этапу Лиги Европы будут определены по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монако.

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