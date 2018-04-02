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    Шалимов уволен с поста главного тренера ФК «Краснодар»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    Шалимов уволен с поста главного тренера ФК «Краснодар»

    Шалимов уволен с поста главного тренера ФК «Краснодар»

    Шалимов уволен с поста главного тренера ФК «Краснодар»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив

    • Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» спустя полтора года после назначения.

    Решение об увольнении наставника руководство клуба приняло после того, как «Краснодар» не смог одержать победу в третьем матче подряд. В марте команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля не смогла дома обыграть махачкалинский «Анжи» (1:1).

    Имя нового тренера в клубе пообещали назвать в ближайшие дни.


    Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.

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