Шалимов уволен с поста главного тренера ФК «Краснодар»

Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» спустя полтора года после назначения.
Решение об увольнении наставника руководство клуба приняло после того, как «Краснодар» не смог одержать победу в третьем матче подряд. В марте команда на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0), на своем поле уступила «Уфе» (0:1), а 1 апреля не смогла дома обыграть махачкалинский «Анжи» (1:1).
Имя нового тренера в клубе пообещали назвать в ближайшие дни.
Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.
Имя нового тренера в клубе пообещали назвать в ближайшие дни.
Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера @FCKrasnodar.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 2, 2018
Имя нового главного тренера «Краснодара» будет названо в ближайшие дни.https://t.co/6uC5FtdylL
Шалимов возглавил «Краснодар» в сентябре 2016 года. В том сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы и заняла четвертое место в чемпионате России. В текущем сезоне «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России после 24 туров идет пятым.
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