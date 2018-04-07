Эдуард Успенский после просмотра нового «Простоквашино» передумал идти в суд

Появилось современное продолжение легендарного «Простоквашино», которое за несколько дней в Интернете посмотрели более 20 млн человек. Все бы в этой истории было хорошо, если бы не Эдуард Успенский, автор оригинального «Простоквашино», который не хотел признавать за новым мультфильмом право на жизнь.
Эдуард Успенский даже пригрозил «Союзмультфильму» судом. Стоило первой серии появиться в Сети, естественно, все тут же бросились сравнивать.
Вот классика: Дядя Фёдор спускается по лестнице и жует бутерброд с колбасой. А теперь новодел: Дядя Фёдор в том же подъезде, но уже с американским пончиком, причем ест его вверх глазурью. С одной стороны, вроде, понятно: между мультфильмами 40 лет. С другой, возникает вопрос, почему при всех внедрившихся гаджетах и новых словечках Дядя Фёдор повзрослел всего-то на два с половиной года? Героев «Простоквашино» как будто поместили в сверхсветовой звездолет.
Если вспомнить, именно «Простоквашино» в конце 70-х дало первый бизнес-урок детям — будущим кооперативщикам, олигархам, банкирам о том, где взять деньги на первую корову. В «Простоквашино» 40 лет спустя мы видим: Матроскин и Шарик уже развивают свой молочный стартап.
Голосом Гарика Сукачёва теперь говорит пес, в советских мультиках Шарика озвучивал Лев Дуров. Почтальоном Печкиным стал Иван Охлобыстин. Но, естественно, больше всего зрителей интриговало, чьим же голосом заговорит Матроскин? Есть ли хоть кто-нибудь, кто может приблизиться к великому Олегу Табакову? Так, работу отца продолжает сын. Ради этой роли Антон Табаков, по сути, возобновил актерскую карьеру. Несмотря на все страхи, отказаться он просто не мог. Говорит: для него это роль-воспоминание об отце.
Антон Табаков: «Я это вижу, улыбаюсь. Когда он был одет в тельняшку, сыт и доволен, то он иногда напоминал этот образ».
Первую серию «Союзмультфильм» посвятил именно Олегу Табакову. Антон уже показал ее своим детям.
Антон Табаков: «Моя младшая дочь ходила по комнате и на протяжении половины дня пыталась озвучить галчонка».
Однако отец простоквашинской франшизы Эдуард Успенский не обрадовался. 80-летний классик детской литературы, который в последние годы борется с раком, заявил, что готов к еще одной изнурительной битве — в суде, за то, чтобы лишить «Союзмультфильм» права продолжать его сказочную повесть.
Впрочем, как выяснилось, Эдуард Николаевич новый мультфильм даже не видел до приезда съемочной группы НТВ. Репортер Антон Чечулинский предложили ему посмотреть, Успенский согласился, но уже на второй минуте потянулся к телефону. Стало как-то тревожно за «Союзмультфильм».
Эдуард Успенский: «Веселые какие-то картинки нарисованы, веселые рисунки, и я ничего не могу им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины идти в суд».
Он, безусловно, обижен, что его не пригласили в качестве консультанта. Может, все-таки стоило? Удалось бы избежать ляпа: новую героиню — сестренку Дяди Фёдора — почему-то вдруг назвали Верой Павловной. Знатоки Чернышевского удивились, а те, кто читал Успенского, и вовсе стали смеяться: в книжках главу семейства зовут Димой. Кто такой Павлик?
В «Союзмультфильме» твердо намерены помириться с писателем. Тем более что польза от этого будет всем: кинокомпания планирует выпустить еще 29 серий про Простоквашино.
Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма»: «У нас есть мечта, что мы сможем купить у Эдуарда Николаевича права на его собственные сюжеты, которые он написал и которые не были экранизированы».
Остается последний вопрос: а будут ли все эти новые серии смотреть современные дети? С их идеей о самостоятельной жизни, да еще и так далеко от города. История-то, если разобраться, совсем не детская.
Репортер НТВ провел собственный честный эксперимент. Он решил проверить, а возможна ли такая история сегодня? Для эксперимента нашли деревню, собаку, кота. Дело за малым — найти мальчика: глаза голубые, рост метр двадцать.
Нашли быстро. Голубоглазый, входит в образ с помощью бутерброда, зовут, правда, Семёном. Общий язык с животными мальчик нашел мгновенно, но, в отличие от мультяшных, они ему с уборкой не помогли. Это было первое задание. Сходить за водой — второе. Третье задание — нарубить дров. В результате так мальчик и порубил все прогнозы.
Получается, история про Дядю Фёдора, пожалуй, главного советского дауншифтера, и для нового поколения может быть интересной.
А Эдуард Успенский откровенно рассказал журналистам НТВ о своей борьбе с онкологией. Смотрите в воскресенье на НТВ и НТВ.Ru в программе «Новые русские сенсации».
Вот классика: Дядя Фёдор спускается по лестнице и жует бутерброд с колбасой. А теперь новодел: Дядя Фёдор в том же подъезде, но уже с американским пончиком, причем ест его вверх глазурью. С одной стороны, вроде, понятно: между мультфильмами 40 лет. С другой, возникает вопрос, почему при всех внедрившихся гаджетах и новых словечках Дядя Фёдор повзрослел всего-то на два с половиной года? Героев «Простоквашино» как будто поместили в сверхсветовой звездолет.
Если вспомнить, именно «Простоквашино» в конце 70-х дало первый бизнес-урок детям — будущим кооперативщикам, олигархам, банкирам о том, где взять деньги на первую корову. В «Простоквашино» 40 лет спустя мы видим: Матроскин и Шарик уже развивают свой молочный стартап.
Голосом Гарика Сукачёва теперь говорит пес, в советских мультиках Шарика озвучивал Лев Дуров. Почтальоном Печкиным стал Иван Охлобыстин. Но, естественно, больше всего зрителей интриговало, чьим же голосом заговорит Матроскин? Есть ли хоть кто-нибудь, кто может приблизиться к великому Олегу Табакову? Так, работу отца продолжает сын. Ради этой роли Антон Табаков, по сути, возобновил актерскую карьеру. Несмотря на все страхи, отказаться он просто не мог. Говорит: для него это роль-воспоминание об отце.
Антон Табаков: «Я это вижу, улыбаюсь. Когда он был одет в тельняшку, сыт и доволен, то он иногда напоминал этот образ».
Первую серию «Союзмультфильм» посвятил именно Олегу Табакову. Антон уже показал ее своим детям.
Антон Табаков: «Моя младшая дочь ходила по комнате и на протяжении половины дня пыталась озвучить галчонка».
Однако отец простоквашинской франшизы Эдуард Успенский не обрадовался. 80-летний классик детской литературы, который в последние годы борется с раком, заявил, что готов к еще одной изнурительной битве — в суде, за то, чтобы лишить «Союзмультфильм» права продолжать его сказочную повесть.
Впрочем, как выяснилось, Эдуард Николаевич новый мультфильм даже не видел до приезда съемочной группы НТВ. Репортер Антон Чечулинский предложили ему посмотреть, Успенский согласился, но уже на второй минуте потянулся к телефону. Стало как-то тревожно за «Союзмультфильм».
Эдуард Успенский: «Веселые какие-то картинки нарисованы, веселые рисунки, и я ничего не могу им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины идти в суд».
Он, безусловно, обижен, что его не пригласили в качестве консультанта. Может, все-таки стоило? Удалось бы избежать ляпа: новую героиню — сестренку Дяди Фёдора — почему-то вдруг назвали Верой Павловной. Знатоки Чернышевского удивились, а те, кто читал Успенского, и вовсе стали смеяться: в книжках главу семейства зовут Димой. Кто такой Павлик?
В «Союзмультфильме» твердо намерены помириться с писателем. Тем более что польза от этого будет всем: кинокомпания планирует выпустить еще 29 серий про Простоквашино.
Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма»: «У нас есть мечта, что мы сможем купить у Эдуарда Николаевича права на его собственные сюжеты, которые он написал и которые не были экранизированы».
Остается последний вопрос: а будут ли все эти новые серии смотреть современные дети? С их идеей о самостоятельной жизни, да еще и так далеко от города. История-то, если разобраться, совсем не детская.
Репортер НТВ провел собственный честный эксперимент. Он решил проверить, а возможна ли такая история сегодня? Для эксперимента нашли деревню, собаку, кота. Дело за малым — найти мальчика: глаза голубые, рост метр двадцать.
Нашли быстро. Голубоглазый, входит в образ с помощью бутерброда, зовут, правда, Семёном. Общий язык с животными мальчик нашел мгновенно, но, в отличие от мультяшных, они ему с уборкой не помогли. Это было первое задание. Сходить за водой — второе. Третье задание — нарубить дров. В результате так мальчик и порубил все прогнозы.
Получается, история про Дядю Фёдора, пожалуй, главного советского дауншифтера, и для нового поколения может быть интересной.
А Эдуард Успенский откровенно рассказал журналистам НТВ о своей борьбе с онкологией. Смотрите в воскресенье на НТВ и НТВ.Ru в программе «Новые русские сенсации».
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