Тысячи поклонников пришли проститься с Олегом Табаковым

Артист, режиссер, один из основателей «Современника», создатель «Табакерки» и глава МХТ — список регалий и должностей Олега Табакова можно перечислять долго. Но сегодня у многих из тех, кто пришел проститься с Олегом Павловичем, не хватает слов. В Камергерском переулке была практически вся театральная Москва. И не только. Это и простые зрители, почитатели таланта, и коллеги по театру и кино, и ученики, многие из которых сами давно мастера.
Сегодня в МХТ имени Чехова отменены все спектакли, но в театре — сотни людей. Олег Павлович — артист народный не только по званию. Им восхищаются, его обожают миллионы людей.
По количеству сыгранных ролей Табаков мог бы попасть в книгу рекордов: более 200 образов в кино и театре. Он сделал столько, что хватило бы на несколько жизней. Не только играл, ставил спектакли, преподавал, его ученики — это поколение звезд: Машков, Безруков, Миронов, Смоляков, Серебряков, Апексимова, Чиповская. Олег Павлович создал театральную школу, руководил сразу двумя театрами: МХТ имени Чехова и знаменитой «Табакеркой» — бывший угольный склад на Чаплыгина превратил в одно из самых популярных в Москве мест. И в последние годы, как в молодости, жил в бешеном ритме. И два года назад открыл новое здание «Табакерки», даже во время стройки вникал во все детали.
Табакова любили все, у него огромное количество наград. Те, кому посчастливилось с ним общаться, говорят: это человек, который жил для других. Для Табакова не было чужих проблем, он советовал, помогал, заряжал оптимизмом и жизнелюбием.
Станислав Дужников, актер: «Не стало нашего мастера и нашего лидера. О нем останется светлая память, осталось очень много единомышленников, учеников, те, которые смотрят на жизнь на свою, работу, также как Олег Павлович».
В последний раз на сцену Олег Табаков вышел в ноябре (в спектакле «Дракон» по пьесе Шварца), когда уже тяжело болел. О болезни знали и коллеги, и близкие. И все равно уход Табакова стал шоком. Рядом с Олегом Павловичем на главной для него сцене сегодня — семья: супруга Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.
По количеству сыгранных ролей Табаков мог бы попасть в книгу рекордов: более 200 образов в кино и театре. Он сделал столько, что хватило бы на несколько жизней. Не только играл, ставил спектакли, преподавал, его ученики — это поколение звезд: Машков, Безруков, Миронов, Смоляков, Серебряков, Апексимова, Чиповская. Олег Павлович создал театральную школу, руководил сразу двумя театрами: МХТ имени Чехова и знаменитой «Табакеркой» — бывший угольный склад на Чаплыгина превратил в одно из самых популярных в Москве мест. И в последние годы, как в молодости, жил в бешеном ритме. И два года назад открыл новое здание «Табакерки», даже во время стройки вникал во все детали.
Табакова любили все, у него огромное количество наград. Те, кому посчастливилось с ним общаться, говорят: это человек, который жил для других. Для Табакова не было чужих проблем, он советовал, помогал, заряжал оптимизмом и жизнелюбием.
Станислав Дужников, актер: «Не стало нашего мастера и нашего лидера. О нем останется светлая память, осталось очень много единомышленников, учеников, те, которые смотрят на жизнь на свою, работу, также как Олег Павлович».
В последний раз на сцену Олег Табаков вышел в ноябре (в спектакле «Дракон» по пьесе Шварца), когда уже тяжело болел. О болезни знали и коллеги, и близкие. И все равно уход Табакова стал шоком. Рядом с Олегом Павловичем на главной для него сцене сегодня — семья: супруга Табакова, актриса Марина Зудина, сыновья Антон и Павел, 11-летняя дочь Маша.
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