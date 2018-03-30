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    «Полный идиотизм»: Успенский прокомментировал «баг» с отчеством сестры Дяди Фёдора

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    «Полный идиотизм»: Успенский прокомментировал «баг» с отчеством сестры Дяди Фёдора

    «Полный идиотизм»: Успенский прокомментировал «баг» с отчеством сестры Дяди Фёдора

    «Полный идиотизм»: Успенский прокомментировал «баг» с отчеством сестры Дяди Фёдора
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Создатель истории о Дяде Фёдоре и Простоквашино удивлен странным отчеством новой героини мультфильма.

    Эдуард Успенский подчеркнул, что отчество сестры Дяди Фёдора стоит поменять. Нынешнюю же позицию «Союзмультфильма» знаменитый писатель назвал «идиотизмом» и «безумием».

    Эдуард Успенский: «То, что отчество сестры Дяди Фёдора не будут менять — это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное. Это какое-то безумие по-моему».

    Также автор книги и сценария оригинального мультфильма отметил, что в ситуации с продолжением «происходит много непонятных вещей», пишут «Известия».

    Напомним, после анонса продолжения «Простоквашино» зрители обратили внимание на то, что новую героиню, сестру Дяди Фёдора, зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий. В «Союзмультфильме» в ответ заявили, что произошел «баг», который, впрочем, исправлять не будут.

    Продолжение классической трилогии про деревню Простоквашино должно выйти в начале апреля. Всего же с 2018 по 2020 годы создатели планируют выпустить 30 серий.

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