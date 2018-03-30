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    «Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Фёдора

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    • Фото: студия "Союзмультфильм", 2018 год
    «Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Фёдора

    «Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Фёдора

    «Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Фёдора
  • Фото: студия "Союзмультфильм", 2018 год

    • В мультсериале «Простоквашино» появилась новая героиня — сестра Дяди Фёдора. Ее зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий. После анонса продолжения мультфильма внимательные зрители заметили несоответствие отчества новой героини.

    Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему так произошло.

    Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»: «Это баг. Исправлять не планируем».

    Как передает радиостанция «Говорит Москва», Машковцев также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.

    Борис Машковцев: «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Вообще отчество понадобилось в связи с характером Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой».

    «Союзмультфильм» анонсировал продолжение истории про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). В период с 2018-го по 2020 годы создатели картины планируют выпустить 30 серий. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Риммой и Дмитрием Свекольниковыми. В новых эпизодах у них появляется дочь.

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