«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Фёдора

В мультсериале «Простоквашино» появилась новая героиня — сестра Дяди Фёдора. Ее зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий. После анонса продолжения мультфильма внимательные зрители заметили несоответствие отчества новой героини.
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Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев объяснил, почему так произошло.
Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»: «Это баг. Исправлять не планируем».
Как передает радиостанция «Говорит Москва», Машковцев также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.
Борис Машковцев: «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Вообще отчество понадобилось в связи с характером Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой».
«Союзмультфильм» анонсировал продолжение истории про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). В период с 2018-го по 2020 годы создатели картины планируют выпустить 30 серий. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Риммой и Дмитрием Свекольниковыми. В новых эпизодах у них появляется дочь.
Борис Машковцев, директор киностудии «Союзмультфильм»: «Это баг. Исправлять не планируем».
Как передает радиостанция «Говорит Москва», Машковцев также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской.
Борис Машковцев: «Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Вообще отчество понадобилось в связи с характером Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой».
«Союзмультфильм» анонсировал продолжение истории про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). В период с 2018-го по 2020 годы создатели картины планируют выпустить 30 серий. В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Риммой и Дмитрием Свекольниковыми. В новых эпизодах у них появляется дочь.
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