В Госдепе назвали новые санкции «сигналом» России

Новые антироссийские санкции — это сигнал для Москвы. Но их введение не означает, что Соединённые Штаты хотят разорвать диалог. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.
Представитель Госдепа: «Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США, — ред.) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия».
При этом он добавил, что США не отказываются от диалога с Россией и продолжают искать «позитивные решения», передает РИА Новости.
Представитель Госдепа: «Это не означает, что Соединённые Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых ограничительных мер в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой».
В МИД РФ заявили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. А также пообещали жесткий ответ.
При этом он добавил, что США не отказываются от диалога с Россией и продолжают искать «позитивные решения», передает РИА Новости.
Представитель Госдепа: «Это не означает, что Соединённые Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых ограничительных мер в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой».
В МИД РФ заявили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. А также пообещали жесткий ответ.
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