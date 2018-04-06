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7 апреля, 13:15
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    Посольство РФ в США: новые санкции направлены против российского народа

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    Посольство РФ в США: новые санкции направлены против российского народа

    Посольство РФ в США: новые санкции направлены против российского народа

    Новые американские санкции в отношении России коснулись тех крупнейших игроков российского бизнеса, которые не стали следовать сценарию Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в США.

    Из заявления посольства РФ в США: «Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию».

    В посольстве раскритиковали заявление американских властей, утверждающих, что санкции якобы не направлены против рядовых российских граждан, передает ТАСС.

    Из заявления посольства РФ в США: «Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном „штрафном“ списке».

    Как подчеркнули в посольстве, особенно это касается «Группы ГАЗ», недавно отпраздновавшей исторический юбилей.

    Из заявления посольства РФ в США: «85 лет назад завод был куплен у Генри Форда в США. Тогда между нашими странами даже не было дипломатических отношений, что не мешало развитию экономических связей».

    По мнению дипломатов, Вашингтон снова сделал ошибочный шаг, направленный на разрушение свободы предпринимательства и конкуренции и интеграционных процессов в мировой экономике.

    смотретьСША ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
    США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
    Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых санкций в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание под новые ограничительные меры США.

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