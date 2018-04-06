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7 апреля, 13:15
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    Власти выплатят 1 млн рублей семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей»

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    Власти выплатят 1 млн рублей семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей»

    Власти выплатят 1 млн рублей семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей»

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи семье мужчины, погибшего при пожаре в торговом центре «Персей для детей».

    Родные погибшего сотрудника ТЦ получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, передает ТАСС.

    Из распоряжения мэра Москвы: «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: Москва, улица Малая Семёновская, дом 28, в размере 1 млн рублей».

    Кроме того, семья погибшего получит еще 100 тысяч рублей на организацию похорон. А пожарным, пострадавшим во время тушения, выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей каждому.

    смотретьВ московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, возгорание началось на складе ткацкой фабрики, который занимает пятый и шестой этажи ТЦ.

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