Власти выплатят 1 млн рублей семье погибшего при пожаре в ТЦ «Персей для детей»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи семье мужчины, погибшего при пожаре в торговом центре «Персей для детей».
Родные погибшего сотрудника ТЦ получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, передает ТАСС.
Из распоряжения мэра Москвы: «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: Москва, улица Малая Семёновская, дом 28, в размере 1 млн рублей».
Кроме того, семья погибшего получит еще 100 тысяч рублей на организацию похорон. А пожарным, пострадавшим во время тушения, выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей каждому.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, возгорание началось на складе ткацкой фабрики, который занимает пятый и шестой этажи ТЦ.
Из распоряжения мэра Москвы: «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018 года по адресу: Москва, улица Малая Семёновская, дом 28, в размере 1 млн рублей».
Кроме того, семья погибшего получит еще 100 тысяч рублей на организацию похорон. А пожарным, пострадавшим во время тушения, выплатят компенсации в размере 500 тысяч рублей каждому.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. По данным следователей, возгорание началось на складе ткацкой фабрики, который занимает пятый и шестой этажи ТЦ.
Комментарии