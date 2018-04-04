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Брифинг Марии Захаровой
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    Источник: причиной пожара в ТЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание

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    • Фото: Привет, сей час Тюмень 2018 / vk.com
    Источник: причиной пожара в ТЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание

    Источник: причиной пожара в ТЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание

    Источник: причиной пожара в ТЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание
  • Фото: Привет, сей час Тюмень 2018 / vk.com

    • Пожар в торговом центре «Персей для детей» мог начаться из-за короткого замыкания.

    Эта версия сейчас рассматривается как основная. Помимо нее, изучаются и другие версии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что на месте пожара работают дознаватели.

    Источник: «По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели».

    По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

    Между тем появились новые данные о пострадавших при пожаре. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, пострадали шесть пожарных, они госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.

    Ранее сообщалось, что при пожаре погиб сотрудник торгового центра. Во время эвакуации он заблудился в здании и надышался дымом. Спасти его жизнь врачам не удалось.

    смотретьВ московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    В московском ТЦ «Персей для детей» вспыхнул пожар
    Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.

    В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек.

    Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.





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