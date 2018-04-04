Источник: причиной пожара в ТЦ «Персей для детей» стало короткое замыкание

Пожар в торговом центре «Персей для детей» мог начаться
из-за короткого замыкания.
Эта версия сейчас рассматривается как основная. Помимо нее, изучаются и другие версии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что на месте пожара работают дознаватели.
Источник: «По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели».
По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.
Между тем появились новые данные о пострадавших при пожаре. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, пострадали шесть пожарных, они госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что при пожаре погиб сотрудник торгового центра. Во время эвакуации он заблудился в здании и надышался дымом. Спасти его жизнь врачам не удалось.
Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.
В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек.
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
Источник: «По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели».
По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.
Между тем появились новые данные о пострадавших при пожаре. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, пострадали шесть пожарных, они госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее сообщалось, что при пожаре погиб сотрудник торгового центра. Во время эвакуации он заблудился в здании и надышался дымом. Спасти его жизнь врачам не удалось.
Возгорание в торговом центре, расположенном в доме №28, строение 19 по Малой Семёновской улице, началось на четвертом этаже, на складе игрушек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти.
В настоящее время пожар в торговом центре ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы более 600 человек.
Напомним, чуть более недели назад, 25 марта, крупный пожар унес жизни 64 человек в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В числе погибших был 41 ребенок.
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