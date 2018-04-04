Следователи нашли источник пожара в московском ТЦ «Персей»

Сыщики установили, что возгорание в московском торговом центре «Персей для детей» возникло на складе ткацкой фабрики, который занимает пятый и шестой этажи
торгово-развлекательного центра.
Сейчас следователи устанавливают владельцев складских помещений. Также продолжается осмотр места происшествия. Сыщики изымают документацию, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Пожар в торговом центре, расположенном на Малой Семёновской улице на востоке Москвы, произошел сегодня днем. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Жертвой пожара стал сотрудник торгового центра, который заблудился в здании и надышался дымом. Пострадали шестеро пожарных, принимавших участие в тушении огня. Всего из горящего здания были эвакуированы более 600 человек.
Пожар в торговом центре, расположенном на Малой Семёновской улице на востоке Москвы, произошел сегодня днем. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Жертвой пожара стал сотрудник торгового центра, который заблудился в здании и надышался дымом. Пострадали шестеро пожарных, принимавших участие в тушении огня. Всего из горящего здания были эвакуированы более 600 человек.
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