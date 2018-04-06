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    «Наконец-то»: Миллер отреагировал на включение в черный список США. Газпром, Миллер, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Наконец-то»: Миллер отреагировал на включение в черный список США

    «Наконец-то»: Миллер отреагировал на включение в черный список США

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    <nobr>«Наконец-то»</nobr>: Миллер отреагировал на включение в черный список США

    «Наконец-то»: Миллер отреагировал на включение в черный список США

    <nobr>«Наконец-то»</nobr>: Миллер отреагировал на включение в черный список США
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал попадание в расширенный санкционный список Соединённых Штатов.

      Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно».

      Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Ранее некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание под новые ограничительные меры США.

      смотретьСША ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов
      Причиной введения новых санкций в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой».

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