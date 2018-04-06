«Наконец-то»: Миллер отреагировал на включение в черный список США

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал попадание в расширенный санкционный список Соединённых Штатов.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Ранее некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание под новые ограничительные меры США.
Причиной введения новых санкций в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Ранее некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание под новые ограничительные меры США.
Причиной введения новых санкций в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой».
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