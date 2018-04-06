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    Глава Минкомсвязи прокомментировал возможную блокировку Telegram

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Глава Минкомсвязи прокомментировал возможную блокировку Telegram

    Глава Минкомсвязи прокомментировал возможную блокировку Telegram

    Глава Минкомсвязи прокомментировал возможную блокировку Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отреагировал на возможную блокировку мессенджера Telegram.

    Глава Минскомсвязи высказал мнение, что СМИ уделяют слишком много внимания ситуации вокруг возможной блокировкb Telegram в России. Он отметил, что у контролирующих органов есть вопросы и к работе других мессенджеров, передает ТАСС.

    Николай Никифоров: «Я всегда повторяю тезис о том, что считаю, что история с Telegram излишне как-то подсвечена СМИ. На самом деле всерьез стоит задумываться тем мессенджерам, которые сегодня еще даже не подали сведения для реестра организаторов распространения информации, поэтому там вопросов на самом деле гораздо больше. И мне кажется, что мы, мы — я имею в виду СМИ в том числе, так как у нас министерство и массовых коммуникаций, излишне уделяем внимание именно этому вопросу. Там гораздо более проблемная зона. И я думаю, что там предстоят достаточно серьезные решения».

    Как отметил министр, WhatsApp, Viber и Facebook еще не подали необходимые сведения, чтобы Роскомнадзор включил их в реестр организаторов распространения информации.

    смотретьРоскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Напомним, сегодня в суд поступил иск Роскомнадзора с просьбой о блокировке Telegram. Работа мессенджера в России может быть ограничена из-за невыполнения требования о передаче ФСБ ключей шифрования. Сами представители Telegram заявляют, что их позиция не изменилась, несмотря на исковое заявление, и отмечают, что передача ключей для дешифровки невозможна, в частности, по техническим причинам.

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