«Оскорбление разума»: Небензя назвал британский доклад по делу Скрипаля позорными комиксами

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Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля. Во время дискуссии постпред РФ Василий Небензя заявил, что Великобритания выдает свою версию по этому делу за вердикт. Он добавил, что у России до сих пор много вопросов по событиям в Солсбери, поскольку в расследовании много нестыковок.
Этот Совет Безопасности ООН провели по просьбе России. С тех пор как в английском Солсбери были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прошел месяц. Британия обещала регулярно проводить брифинги о ходе расследования, но ни одного брифинга так и не последовало. Россия решила взять инициативу в свои руки, тем более что накануне глава британской лаборатории в Порт-Дауне, проводившей экспертизу нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, отравились Скрипали, заявил об отсутствии данных о российском происхождения «Новичка».
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России. Еще раз хотим довести до града и мира: „Новичок“ — это не российский копирайт, несмотря на якобы очевидное русское название».
Василий Небензя задал коллегам массу вопросов: Скрипаля выпустили из России восемь лет назад, зачем стране было ждать столько лет, чтобы отомстить? И зачем, если его хотели убрать, вообще тогда выпустили за рубеж? И почему, если Россия причастна, она выбрала столь неподходящее время — накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу? Зачем использовали столь опасный нервно-паралитический газ, когда есть масса других способов? И если «Новичок» был распылен на ручке двери квартиры, где жили Скрипали, то как они после контакта с этой ручкой еще несколько часов не чувствовали никаких последствий отравления? Ни на один из этих вопросов британские следователи и власти ответить не могут, но тем не менее продолжают обвинять Россию.
Василий Небензя: «Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же неопровержимый документ Мэй демонстрировала своим коллегам по ЕС, многие из которых приняли это как убедительное свидетельство вины России. Посмотрите на этот позор. Полемика с этими шестигранниками оскорбляет разум. Как нужно не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим?»
Британия вновь подтвердила, что не собирается проводить с Россией совместное расследование покушения на жизнь Скрипалей. Постпред страны в ООН объяснила это уверенностью Лондона в том, что именно Россия, «скорее всего», стоит за атакой на бывшего разведчика и словесные дымовые завесы никого не должны вводить в заблуждение.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН: «Я хочу сказать несколько слов об использовании фразы „весьма вероятно“. Мы используем эту фразу, потому что в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому использование фразы „весьма вероятно“ является отражением нашего судебного процесса. Не следует рассматривать это как какие-то сомнения в плане того, что Россия несет ответственность».
Список доказательств, которыми руководствуется Запад, обвиняя Россию, подытожила дипломатам заместитель постпреда США.
Келли Карри, заместитель постпреда США в ООН: «Россия, как известно, разрабатывала нервно-паралитические вещества такого типа, как использовались в Солсбери. Задокументировано, что Россия их все разрабатывала, в том числе тот, что использовался в Британии. Высокопоставленные российские должностные лица сами четко в общественных заявлениях сказали, что перебежчики являются законной целью для убийств. Вчера Россия добивалась, чтобы в ОЗХО было принято решение, которое бы подорвало независимое расследование нападения в Солсбери, и это помогло бы России скрыть свою ответственность».
Происходящее на Совете Безопасности Василий Небензя назвал театром абсурда, когда от России просто требуют признать свою вину. В конце заседания российский дипломат достал из портфеля книгу Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», чтобы напомнить коллегам фрагмент, где рассказывается о суде над Валетом, одним из персонажей книги.
Однако некоторые доводы России все же были услышаны. Лондон согласился передать Москве отчеты об анализе нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, отравились Скрипали. Результаты экспертизы должны быть готовы на следующей неделе.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН: «Все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России. Еще раз хотим довести до града и мира: „Новичок“ — это не российский копирайт, несмотря на якобы очевидное русское название».
Василий Небензя задал коллегам массу вопросов: Скрипаля выпустили из России восемь лет назад, зачем стране было ждать столько лет, чтобы отомстить? И зачем, если его хотели убрать, вообще тогда выпустили за рубеж? И почему, если Россия причастна, она выбрала столь неподходящее время — накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу? Зачем использовали столь опасный нервно-паралитический газ, когда есть масса других способов? И если «Новичок» был распылен на ручке двери квартиры, где жили Скрипали, то как они после контакта с этой ручкой еще несколько часов не чувствовали никаких последствий отравления? Ни на один из этих вопросов британские следователи и власти ответить не могут, но тем не менее продолжают обвинять Россию.
Василий Небензя: «Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же неопровержимый документ Мэй демонстрировала своим коллегам по ЕС, многие из которых приняли это как убедительное свидетельство вины России. Посмотрите на этот позор. Полемика с этими шестигранниками оскорбляет разум. Как нужно не уважать тех, кого вы убеждаете вот этим?»
Британия вновь подтвердила, что не собирается проводить с Россией совместное расследование покушения на жизнь Скрипалей. Постпред страны в ООН объяснила это уверенностью Лондона в том, что именно Россия, «скорее всего», стоит за атакой на бывшего разведчика и словесные дымовые завесы никого не должны вводить в заблуждение.
Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН: «Я хочу сказать несколько слов об использовании фразы „весьма вероятно“. Мы используем эту фразу, потому что в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому использование фразы „весьма вероятно“ является отражением нашего судебного процесса. Не следует рассматривать это как какие-то сомнения в плане того, что Россия несет ответственность».
Список доказательств, которыми руководствуется Запад, обвиняя Россию, подытожила дипломатам заместитель постпреда США.
Келли Карри, заместитель постпреда США в ООН: «Россия, как известно, разрабатывала нервно-паралитические вещества такого типа, как использовались в Солсбери. Задокументировано, что Россия их все разрабатывала, в том числе тот, что использовался в Британии. Высокопоставленные российские должностные лица сами четко в общественных заявлениях сказали, что перебежчики являются законной целью для убийств. Вчера Россия добивалась, чтобы в ОЗХО было принято решение, которое бы подорвало независимое расследование нападения в Солсбери, и это помогло бы России скрыть свою ответственность».
Происходящее на Совете Безопасности Василий Небензя назвал театром абсурда, когда от России просто требуют признать свою вину. В конце заседания российский дипломат достал из портфеля книгу Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», чтобы напомнить коллегам фрагмент, где рассказывается о суде над Валетом, одним из персонажей книги.
Однако некоторые доводы России все же были услышаны. Лондон согласился передать Москве отчеты об анализе нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, отравились Скрипали. Результаты экспертизы должны быть готовы на следующей неделе.
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