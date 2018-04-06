Китай объявил о готовности к торговой войне с США

Китай примет новые контрмеры в ответ на торговую политику США, заявили в министерстве коммерции КНР, комментируя поручение Дональда Трампа изучить возможность повышения пошлин на дополнительный список китайских товаров.
В Пекине подчеркнули, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и готовы идти до конца.
Министерство коммерции КНР: «Если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа».
Дональд Трамп распорядился подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг — реакция «на несправедливые ответные меры со стороны Китая».
Речь идет о решении Госсовета КНР ввести пошлины в 25% на 106 наименований американской продукции. Вступление их в силу напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
Одновременно Пекин инициировал разбирательство в ВТО.
Министерство коммерции КНР: «Если США продолжат игнорировать протесты Китая и мирового сообщества, по-прежнему будут следовать по пути односторонней политики и торгового протекционизма, то Китай пойдет до конца. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа».
Дональд Трамп распорядился подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг — реакция «на несправедливые ответные меры со стороны Китая».
Речь идет о решении Госсовета КНР ввести пошлины в 25% на 106 наименований американской продукции. Вступление их в силу напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.
Одновременно Пекин инициировал разбирательство в ВТО.
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