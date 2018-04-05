Лавров: Лондон пытается засекретить расследование по делу Скрипаля

Глава российского МИД Сергей лавров заявил, что Великобритания пытается засекретить расследование отравления британского шпиона Сергея скрипаля и его дочери Юлии.
Министр подчеркнул, что Москва никому не будет верить на слово по делу об отравлении Скрипалей, и не поддержит результаты расследования, в котором не участвует. Тем боле что, подчеркнул Лавров, Лондон сейчас делает всё, чтобы засекретить разультаты расследования.
Сергей Лавров: «Именно так сейчас пытаются поступать наши британские коллеги в отношении своего расследования инцидента в Солсбери. С 12 марта мы более десяти раз официальными нотами просили допустить нас к этому расследованию. Но нам категорически отказывали».
Лавров добавил, что расследование этого инцидента не должно быть секретным, и напомнил, что Россия до сих пор не получила ответов на свои вопросы по этому делу.
Напомним, накануне ОЗХО не поддержала предложение России о новом расследовании дела Скрипаля . Над предложением вместе с Россией работали Иран и Китай. Суть проекта заключалась в том, чтобы запустить совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия» двух стран.
Между тем британские газеты пишут, что спецслужбы страны «с высокой степенью вероятности» установили местонахождение секретной российской лаборатории, где якобы и было произведено нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В СМИ утверждают, что место изготовления вещества удалось установить «при помощи научного анализа и разведывательной информации».
Сергей Лавров: «Именно так сейчас пытаются поступать наши британские коллеги в отношении своего расследования инцидента в Солсбери. С 12 марта мы более десяти раз официальными нотами просили допустить нас к этому расследованию. Но нам категорически отказывали».
Лавров добавил, что расследование этого инцидента не должно быть секретным, и напомнил, что Россия до сих пор не получила ответов на свои вопросы по этому делу.
Напомним, накануне ОЗХО не поддержала предложение России о новом расследовании дела Скрипаля . Над предложением вместе с Россией работали Иран и Китай. Суть проекта заключалась в том, чтобы запустить совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия» двух стран.
Между тем британские газеты пишут, что спецслужбы страны «с высокой степенью вероятности» установили местонахождение секретной российской лаборатории, где якобы и было произведено нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В СМИ утверждают, что место изготовления вещества удалось установить «при помощи научного анализа и разведывательной информации».
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