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    Лавров: Лондон пытается засекретить расследование по делу Скрипаля

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Лавров: Лондон пытается засекретить расследование по делу Скрипаля

    Лавров: Лондон пытается засекретить расследование по делу Скрипаля

    Лавров: Лондон пытается засекретить расследование по делу Скрипаля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Глава российского МИД Сергей лавров заявил, что Великобритания пытается засекретить расследование отравления британского шпиона Сергея скрипаля и его дочери Юлии.

    Министр подчеркнул, что Москва никому не будет верить на слово по делу об отравлении Скрипалей, и не поддержит результаты расследования, в котором не участвует. Тем боле что, подчеркнул Лавров, Лондон сейчас делает всё, чтобы засекретить разультаты расследования.

    Сергей Лавров: «Именно так сейчас пытаются поступать наши британские коллеги в отношении своего расследования инцидента в Солсбери. С 12 марта мы более десяти раз официальными нотами просили допустить нас к этому расследованию. Но нам категорически отказывали».

    Лавров добавил, что расследование этого инцидента не должно быть секретным, и напомнил, что Россия до сих пор не получила ответов на свои вопросы по этому делу.

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    Напомним, накануне ОЗХО не поддержала предложение России о новом расследовании дела Скрипаля . Над предложением вместе с Россией работали Иран и Китай. Суть проекта заключалась в том, чтобы запустить совместное с Великобританией расследование и поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю «предпринять шаги, необходимые для взаимодействия» двух стран.

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    Между тем британские газеты пишут, что спецслужбы страны «с высокой степенью вероятности» установили местонахождение секретной российской лаборатории, где якобы и было произведено нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В СМИ утверждают, что место изготовления вещества удалось установить «при помощи научного анализа и разведывательной информации».

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