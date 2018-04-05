Британская пресса нашла место производства «Новичка» в московском районе Ясенево

Делу Скрипалей британская пресса сегодня посвятила свои новые громкие заголовки. Журналисты снова ссылаются на неназванные источники и буквально соревнуются друг с другом в обтекаемости формулировок.
Превзошел всех английский таблоид The Sun. Тут каждое предложение можно разбирать на цитаты. Авторы пишут, что спецслужбы нашли точное местонахождение секретной российской лаборатории, которая является вероятным производителем отравляющего вещества, но тут же добавляют, что источник не на 100% уверен в этой информации, хотя обладает высоким уровнем достоверности.
Следующая фраза построена тоже с оговоркой: данная российская лаборатория, скорее всего, произвела это нервно-паралитическое вещество. Заканчивается статья любимой формулировкой западных дипломатов о том, что яд, которым отравили Скрипаля, «наиболее вероятно из России».
Главная интрига: где, по мнению британских спецслужб, находится эта сверхсекретная российская лаборатория? В статье говорится о том, что это спальный район Москвы Ясенево. Почему именно это место Лондон выбрал источником смертельной угрозы, конечно, не объясняется.
Издание Times решило не углубляться в географию Москвы, поэтому написало просто «с большой степенью вероятности секретная лаборатория находится в России», причем установить это тайное место британские спецслужбы якобы смогли уже на четвертый день после инцидента в Солсбери. В материале Times подчеркивается, что именно в этой лаборатории Россия проводила тестовые испытания ядовитого вещества. Всю эту информацию издание ожидаемо получило из неких анонимных источников.
Следующая фраза построена тоже с оговоркой: данная российская лаборатория, скорее всего, произвела это нервно-паралитическое вещество. Заканчивается статья любимой формулировкой западных дипломатов о том, что яд, которым отравили Скрипаля, «наиболее вероятно из России».
Главная интрига: где, по мнению британских спецслужб, находится эта сверхсекретная российская лаборатория? В статье говорится о том, что это спальный район Москвы Ясенево. Почему именно это место Лондон выбрал источником смертельной угрозы, конечно, не объясняется.
Издание Times решило не углубляться в географию Москвы, поэтому написало просто «с большой степенью вероятности секретная лаборатория находится в России», причем установить это тайное место британские спецслужбы якобы смогли уже на четвертый день после инцидента в Солсбери. В материале Times подчеркивается, что именно в этой лаборатории Россия проводила тестовые испытания ядовитого вещества. Всю эту информацию издание ожидаемо получило из неких анонимных источников.
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