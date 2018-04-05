СМИ: Лондон вычислил место изготовления отравившего Скрипалей вещества

Британские спецслужбы «с высокой степенью вероятности» установили местонахождение «секретной российской лаборатории», в которой якобы было произведено отравляющее вещество, обнаруженное в Солсбери.
Британское издание Times со ссылкой на некие неназванные источники в силовых структурах и правительстве утверждает, что спецслужбы страны «с высокой степенью вероятности» установили местонахождение секретной российской лаборатории, где якобы и было произведено нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
Журналисты газеты пишут, что место изготовления вещества удалось установить «при помощи научного анализа и разведывательной информации».
При этом неназванный собеседник издания рассказал журналистам, что британский кабмин обладал информацией о том, где производится нервно-паралитическое вещество, которое в Британии называют «Новичок», еще до проведения заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося 7 марта.
Из текста статьи Times, цитирующей источник в правительстве Великобритании: «В целом, к моменту проведения первого заседания экстренного комитета Cobra, мы знали, что более чем очевидно, что это вещество российского происхождения».
В среду постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин рассказал по итогам состоявшегося по российской инициативе специального заседания ОЗХО по делу Скрипаля, что эксперты организации могут высказаться по химическому составу вещества и установить его структуру, Но в результаты экспертизы не указывают на страну происхождения вещества.
Напомним, в Москве неоднократно опровергали бездоказательные заявления Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипалей. Во вторник даже глава британской военной лаборатории Портон-Даун признал, что специалисты не смогли доказать «российское происхождение» нервно-паралитического вещества, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его дочь.
В среду Россия потребовала созвать открытое заседание Совбеза ООН в связи с делом об отравлении в Солсбери. Заседание может состояться 5 апреля.
Журналисты газеты пишут, что место изготовления вещества удалось установить «при помощи научного анализа и разведывательной информации».
При этом неназванный собеседник издания рассказал журналистам, что британский кабмин обладал информацией о том, где производится нервно-паралитическое вещество, которое в Британии называют «Новичок», еще до проведения заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, состоявшегося 7 марта.
Из текста статьи Times, цитирующей источник в правительстве Великобритании: «В целом, к моменту проведения первого заседания экстренного комитета Cobra, мы знали, что более чем очевидно, что это вещество российского происхождения».
В среду постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин рассказал по итогам состоявшегося по российской инициативе специального заседания ОЗХО по делу Скрипаля, что эксперты организации могут высказаться по химическому составу вещества и установить его структуру, Но в результаты экспертизы не указывают на страну происхождения вещества.
Напомним, в Москве неоднократно опровергали бездоказательные заявления Лондона о якобы причастности России к отравлению Скрипалей. Во вторник даже глава британской военной лаборатории Портон-Даун признал, что специалисты не смогли доказать «российское происхождение» нервно-паралитического вещества, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его дочь.
В среду Россия потребовала созвать открытое заседание Совбеза ООН в связи с делом об отравлении в Солсбери. Заседание может состояться 5 апреля.
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