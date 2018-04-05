Песков: у Кремля нет данных о санкциях США против российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают официальными подтверждениями или заявлениями Вашингтона по поводу санкций против крупных российских бизнесменов.
Песков пояснил, что на фоне напряженных отношений с США Россия не может руководствоваться сообщениями СМИ о планах Белого дома. Чтобы сделать какие-то выводы, нужно дождаться официальных заявлений или реальных шагов Белого дома.
Дмитрий Песков: «Такие новостные поводы достаточно обильно фигурируют в СМИ, в том числе, и в первую очередь, в англо-саксонских, но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим».
Песков добавил, что информации от представителей крупного российского бизнеса о том, что команда спецпрокурора США проявляет к ним интерес, в Кремле также пока не получали.
Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом до конца этой недели планирует ввести санкции против российских бизесиенов из-за «вмешательства» в американские выборы. При этом имена российских не назывались, но отмечалось, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера заинтересовалась как минимум тремя тремя представителями российского бизнеса.
Напомним, в США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам длившегося более года расследования и не нашел каких либо доказательств того, что штаб Дональда Трампа якобы был связан с Россией, так и не найдено.
А накануне был вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера. Голландского юриста Алекса ван дер Цвана отправили в тюрьму за ложные показания во время расследования.
Дмитрий Песков: «Такие новостные поводы достаточно обильно фигурируют в СМИ, в том числе, и в первую очередь, в англо-саксонских, но никаких официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим».
Песков добавил, что информации от представителей крупного российского бизнеса о том, что команда спецпрокурора США проявляет к ним интерес, в Кремле также пока не получали.
Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом до конца этой недели планирует ввести санкции против российских бизесиенов из-за «вмешательства» в американские выборы. При этом имена российских не назывались, но отмечалось, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера заинтересовалась как минимум тремя тремя представителями российского бизнеса.
Напомним, в США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам длившегося более года расследования и не нашел каких либо доказательств того, что штаб Дональда Трампа якобы был связан с Россией, так и не найдено.
А накануне был вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера. Голландского юриста Алекса ван дер Цвана отправили в тюрьму за ложные показания во время расследования.
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