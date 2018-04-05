СМИ: США готовятся ввести санкции против российских миллиардеров

Американская пресса со ссылкой на источники пишет, что Белый дом еще до конца этой недели планирует ввести санкции против российских олигархов
из-за «вмешательства» в американские выборы.
Как передает Reuters, в Вашингтоне уже на этой неделе могут ввести в силу санкции против нескольких российских олигархов, в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы. При этом не названо никаких имен. Также сообщается о том, что в Белом доме отказались комментировать данную информацию.
Газета The Washington Post утверждает, что новые американские санкции будут введены до пятницы «в отношении шести российских миллиардеров».
В среду телекомпания CNN, также со ссылкой на свои источники, сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, распорядился направить запрос о беседе некоему российскому миллиардеру. Также журналисты утверждают, что американские спецслужбы проводили досмотр электронных устройств «состоятельного гражданина России, прилетавшего в Нью-Йорк на частном самолете».
Напомним, в США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам длившегося более года расследования и не нашел каких либо доказательств того, что штаб Дональда Трампа якобы был связан с Россией, так и не найдено.
А накануне был вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера. Голландского юриста Алекса ван дер Цвана отправили в тюрьму за ложные показания во время расследования.
Газета The Washington Post утверждает, что новые американские санкции будут введены до пятницы «в отношении шести российских миллиардеров».
В среду телекомпания CNN, также со ссылкой на свои источники, сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, распорядился направить запрос о беседе некоему российскому миллиардеру. Также журналисты утверждают, что американские спецслужбы проводили досмотр электронных устройств «состоятельного гражданина России, прилетавшего в Нью-Йорк на частном самолете».
Напомним, в США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения. В конце марта комитет по разведке палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет по итогам длившегося более года расследования и не нашел каких либо доказательств того, что штаб Дональда Трампа якобы был связан с Россией, так и не найдено.
А накануне был вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера. Голландского юриста Алекса ван дер Цвана отправили в тюрьму за ложные показания во время расследования.
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