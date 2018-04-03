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7 апреля, 13:15
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    В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве»

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве»

    В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве»

    В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве»
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Голландского юриста Алекса ван дер Цвана отправили в тюрьму за ложные показания во время расследования «вмешательства» в американские выборы.

    Юрист приговорен к 30 дням тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить несколько штрафов на общую сумму 20 тыс. долларов.

    Как отмечает BBC, ранее Цван признал вину в даче ложных показаний ФБР и заключил сделку со следствием. А во время заседания он попросил прощения у суда, отметив, что «поступил неправильно».

    Юрист стал первым осужденным в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.

    Установлено, что Цван солгал ФБР по поводу своего сотрудничества с Риком Гейтсом. Он является младшим партнером экс-советника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, которого обвинили в работе на украинскую Партию регионов и сговоре против США с целью отмывания денежных средств.

    Напомним, в США ранее неоднократно звучали заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.

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