Канцлер Австрии объяснил отказ высылать российских дипломатов

Австрия приняла решение не высылать российских дипломатов, так как традиционно поддерживает хорошие отношения с РФ, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Австрия не стала высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, так как страна традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и намерена это делать в дальнейшем. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, в Вене находятся штаб-квартиры многих международных организаций, поэтому Австрия часто выступает в роли «нейтральной территории», добавил канцлер.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались среди них. Мы вместе с министром иностранных дел приняли решение не делать этого, так как мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как (отделение) ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы продолжаем исполнять свою роль по возведению мостов».
Курц также напомнил, что Австрия вместе с другими странами-членами ЕС приняла решение отозвать посла альянса из Москвы для консультаций. Таким образом, считает Курц, Австрия показала свою солидарность с Великобританией.
Напомним, ряд стран, включая США и Великобританию, объявил о высылке сотрудников российских посольств в связи с делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Москву, но не предоставляет никаких доказательств.
В ответ на эти действия МИД РФ применил зеркальные меры и также объявил о высылке дипломатов этих стран. Число высылаемых дипломатов разнится от страны к стране. Например, Финляндия и Венгрия лишатся по одному сотруднику посольств в России, Италия — двух, Польша — четырех, а Украина — 13.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались среди них. Мы вместе с министром иностранных дел приняли решение не делать этого, так как мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как (отделение) ООН или ОБСЕ. Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы продолжаем исполнять свою роль по возведению мостов».
Курц также напомнил, что Австрия вместе с другими странами-членами ЕС приняла решение отозвать посла альянса из Москвы для консультаций. Таким образом, считает Курц, Австрия показала свою солидарность с Великобританией.
Напомним, ряд стран, включая США и Великобританию, объявил о высылке сотрудников российских посольств в связи с делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Москву, но не предоставляет никаких доказательств.
В ответ на эти действия МИД РФ применил зеркальные меры и также объявил о высылке дипломатов этих стран. Число высылаемых дипломатов разнится от страны к стране. Например, Финляндия и Венгрия лишатся по одному сотруднику посольств в России, Италия — двух, Польша — четырех, а Украина — 13.
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