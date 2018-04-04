МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Венгрии

Посол Венгрии Янош Балла был вызван в МИД РФ, где ему было сообщено о высылке одного венгерского дипломата.
МИД РФ высылает из страны сотрудника венгерского посольства. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, в среду в МИД был вызван посол Венгрии Янош Балла. Решение связано с аналогичным требованием Будапешта о высылке сотрудника российского посольства.
Из сообщения МИД РФ: «Ему (послу Венгрии Яношу Балле — прим. НТВ.Ru) вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника венгерского посольства».
Ранее Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 европейских стран в рамках ответных мер на высылку сотрудников российских посольств. Высылка российских дипломатов была связана с делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет Москву в причастности к происшествию, но не предоставляет никаких доказательств.
Посольству Великобритании в связи с высылкой российских дипломатов был дан месяц на сокращение штата, а посольству США было объявлено о высылке 60 сотрудников в ответ на аналогичное решение Вашингтона.
Из сообщения МИД РФ: «Ему (послу Венгрии Яношу Балле — прим. НТВ.Ru) вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого дела Скрипалей российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника венгерского посольства».
Ранее Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 европейских стран в рамках ответных мер на высылку сотрудников российских посольств. Высылка российских дипломатов была связана с делом об отравлении в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет Москву в причастности к происшествию, но не предоставляет никаких доказательств.
Посольству Великобритании в связи с высылкой российских дипломатов был дан месяц на сокращение штата, а посольству США было объявлено о высылке 60 сотрудников в ответ на аналогичное решение Вашингтона.
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