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7 апреля, 13:15
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    В подмосковных Мытищах телевизор убил двухлетнюю девочку

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    В подмосковных Мытищах телевизор убил двухлетнюю девочку

    В подмосковных Мытищах телевизор убил двухлетнюю девочку

    В подмосковных Мытищах телевизор упал на двухлетнюю девочку. От полученных травм она погибла на месте.

    Тело ребенка с синяками и кровоподтеками нашли в одной из квартир в Мытищах 4 апреля. Как рассказала представитель регионального СК Ольга Врадий, ребенка придавил упавший с тумбы телевизор.

    Следователи начали проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Представитель СК напомнила, что это уже не первый случай гибели детей из-за упавших телевизоров. Так, 6 февраля в Наро-Фоминском районе двухлетняя девочка опрокинула тумбу и стоящий на ней телевизор придавил ее. Малышка умерла в больнице. А 20 февраля в Ногинске телевизор уронил на себя годовалый мальчик. Приехавшие медики также не смогли спасти ребенка.

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