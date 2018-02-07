Двухлетнюю девочку насмерть придавило телевизором в Подмосковье

Двухлетняя девочка погибла, опрокинув на себя тумбочку с ламповым телевизором в подмосковном Наро-Фоминске .

По предварительным данным, мать девочки попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее малолетними детьми. Женщина согласилась помочь и осталась с детьми в квартире. В момент, когда женщина находилась в ванной комнате, девочка опрокинула тумбу, и стоявший на ней ламповый телевизор придавил ее.



По информации СУ СК по Московской области, девочка с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.



По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.