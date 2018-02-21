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    В Подмосковье годовалого ребенка убило упавшим телевизором

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    В Подмосковье годовалого ребенка убило упавшим телевизором

    В Подмосковье годовалого ребенка убило упавшим телевизором

    В подмосковном Ногинске телевизор упал на годовалого малыша и придавил его насмерть.

    Трагедия случилась 20 февраля, в квартире бабушки погибшего мальчика. По данным ГСУ СКР по Московской области, пожилая женщина была дома одна с двумя внуками.
    В какой-то момент она со вторым внуком отлучилась в ванную. Пока ее не было, ребенок и опрокинул на себя телевизор.

    Прибежавшая на грохот женщина попыталась привести малыша в чувство, однако ей это не удалось. Тогда пенсионерка вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мальчика.

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