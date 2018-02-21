В Подмосковье годовалого ребенка убило упавшим телевизором

В подмосковном Ногинске телевизор упал на годовалого малыша и придавил его насмерть.

Трагедия случилась 20 февраля, в квартире бабушки погибшего мальчика. По данным ГСУ СКР по Московской области, пожилая женщина была дома одна с двумя внуками.

В какой-то момент она со вторым внуком отлучилась в ванную. Пока ее не было, ребенок и опрокинул на себя телевизор.



Прибежавшая на грохот женщина попыталась привести малыша в чувство, однако ей это не удалось. Тогда пенсионерка вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть мальчика.



