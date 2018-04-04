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    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране. Кемерово, МЧС, пожарная охрана, пожары, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране

    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране

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    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране

    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране

    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране

      Какой процент торговых центров не отвечает требованиям пожарной безопасности? И сколько из них при пожаре превратятся в смертельные ловушки для посетителей?

      За последнюю неделю сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС проверили по всей стране сотни торговых центров, и статистика этих внезапных рейдов их явно не порадовала. 70%, а в некоторых регионах и 80% моллов, построены или работают с нарушениями пожарной безопасности.

      В Москве и Подмосковье из 15 проверенных торговых центров не готовыми к пожарной тревоге оказались больше половины. В Ульяновской области во вполне респектабельных с виду торговых центрах обнаружилось, в среднем, по 12 нарушений. А всего 2247. И это при том, что проверки еще не завершены. В Набережных Челнах административные дела завели против руководства шести торговых площадок. А собственников одного из них заставили заново облицовывать магазин, уже без использования быстровоспламеняющихся материалов.

      В других регионах список пожароопасных торговых центров мало чем отличается. Чаще всего в них завалены эвакуационные выходы, просрочены огнетушители, частично или полностью неисправны системы пожарной сигнализации и оповещения. Другие частые нарушения: закрыты двери выходов, не работают, а то и вовсе отсутствуют, системы автоматического пожаротушения, как и эвакуационное освещение. Но пока прокуратуре удалось добиться закрытия лишь 15 потенциально опасных торговых центров.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Напомним, масштабные проверки торговых центров проходят по всей стране после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В России был объявлен общенациональный траур.

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