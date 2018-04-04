Трамп согласился продлить военное присутствие США в Сирии

Дональд Трамп, ранее заявивший, что американские военные скоро покинут Сирию, согласился продлить военное присутствие США в стране для борьбы с террористами.
Президент США Дональд Трамп согласился продлить на неопределенный срок военное присутствие США в Сирии с целью борьбы с террористами. Решение было принято на встрече с членами совета национальной безопасности США, и Трамп дал понять, что недоволен решением, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник а Белом доме.
Источник: «Он был, мягко говоря, не в восторге от этого».
По словам источника, глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие представители администрации сообщили Трампу, что борьба с террористами почти завершена, но вывод войск из Сирии поставит под угрозу достигнутые результаты. Мэттис добавил, что США постепенно сокращают численность военных в Сирии, но срока полного вывода войск не назвал. Трамп согласился продлить военное присутствие в Сирии, но, по словам источника телеканала, «ясно выразил свое недовольство» этим решением.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что американские войска покинут Сирию после разгрома террористической группировки ИГИЛ (запрещена в ряде стран, в том числе в России). По словам президента США, это произойдет «очень скоро». Однако в администрации президента это заявление не подтвердили. Ранее в Белом доме неоднократно заявляли, что военное присутствие США в Сирии сохранится.
Источник: «Он был, мягко говоря, не в восторге от этого».
По словам источника, глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие представители администрации сообщили Трампу, что борьба с террористами почти завершена, но вывод войск из Сирии поставит под угрозу достигнутые результаты. Мэттис добавил, что США постепенно сокращают численность военных в Сирии, но срока полного вывода войск не назвал. Трамп согласился продлить военное присутствие в Сирии, но, по словам источника телеканала, «ясно выразил свое недовольство» этим решением.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что американские войска покинут Сирию после разгрома террористической группировки ИГИЛ (запрещена в ряде стран, в том числе в России). По словам президента США, это произойдет «очень скоро». Однако в администрации президента это заявление не подтвердили. Ранее в Белом доме неоднократно заявляли, что военное присутствие США в Сирии сохранится.
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