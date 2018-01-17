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    Глава Госдепа: военные США останутся в Сирии и после разгрома ИГ

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    Глава Госдепа: военные США останутся в Сирии и после разгрома ИГ

    Глава Госдепа: военные США останутся в Сирии и после разгрома ИГ

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское военное присутствие в Сирии сохранится.

    По словам главы Госдепа, в случае ухода США из Сирии запрещенная группировка «Исламское государство» может возродиться.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Давайте скажем ясно: США будут сохранять военное присутствие в Сирии, сконцентрированное на том, чтобы гарантировать, что ИГ не сможет возникнуть вновь. Мы не можем допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил „Аль-Каиде“ выжить и в конце концов превратиться в ИГ. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась в Сирии».

    Кроме того, заявил глава американского внешнеполитического ведомства, уход США позволит Ирану продолжить укреплять свои позиции в Сирии, передает ТАСС.

    Также, выступая в Станфордском университете, Тиллерсон подчеркнул, что США необходимо и дальше сотрудничать с Россией и Иорданией для того, чтобы прекращение огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии продолжало действовать.

    Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военное присутствие США в Сирии после разгрома ИГ мешает политическому процессу в стране и ставит под вопрос ее единство. В Дамаске же не раз говорили, что возглавляемая США коалиция грубо нарушает суверенитет Сирии и международное право.

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