«Очень скоро»: Трамп рассказал, когда США выведут войска из Сирии

Президент США пообещал, что военный контингент его страны «очень скоро» покинет территорию Сирии.
О сроках вывода американских войск из Сирии президент США заговорил, выступая в Ричфилде (штат Огайо). По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во множестве стран, в том числе и в РФ).
Дональд Трамп, президент США: «Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся о ситуации в Сирии».
Трамп также пообещал, что «Исламское государство» полностью утратит все занятые террористами территории, цитирует ТАСС.
Дональд Трамп: «Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть».
Заявление президента США полностью противоречит прошлым заявлениям Белого дома на данную тему. В январе вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон «привержен присутствию в Сирии», причем не только с целью разгрома ИГ, «но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана». Аналогичные заявления делал и бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Журналисты попросили главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировать слова Трампа на брифинге в Белом доме, однако она заявила, что ей ничего не известно о политике вывода войск США из Сирии.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа США: «Мне неизвестно о такой политике. Я не слышала выступления президента. Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом».
Дональд Трамп, президент США: «Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся о ситуации в Сирии».
Трамп также пообещал, что «Исламское государство» полностью утратит все занятые террористами территории, цитирует ТАСС.
Дональд Трамп: «Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть».
Заявление президента США полностью противоречит прошлым заявлениям Белого дома на данную тему. В январе вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон «привержен присутствию в Сирии», причем не только с целью разгрома ИГ, «но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана». Аналогичные заявления делал и бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Журналисты попросили главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировать слова Трампа на брифинге в Белом доме, однако она заявила, что ей ничего не известно о политике вывода войск США из Сирии.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа США: «Мне неизвестно о такой политике. Я не слышала выступления президента. Я не буду комментировать того, что я сама не слышала, и советую вам обратиться в Белый дом».
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