«Газпром»: транзит газа через Украину снизится до 10 млрд куб. м в год

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после введения в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» транзит российского газа через территорию Украины может снизиться до
10–15 млрд куб. м в год.
Миллер пояснил, что «Газпром» не планирует полностью перекрывать транзит газа через Украину, однако его объемы существенно сократятся.
Алексей Миллер: «Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительными, по-видимому, речь может идти о 10–15 млрд куб. м газа в год».
Миллер также подтвердил, что в будущем контракт об условиях сотрудничества с Украиной будет пересмотрен. По его словам, это будут «не те условия, которые компания получила в рамках рассмотрения иска в стокгольмском арбитраже», передает ТАСС.
Напомним, морской участок газопровода «Турецкий поток» строится у российского побережья Чёрного моря. По проекту газопровод пройдет через Чёрное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.
По первой нитке нового газопровода газ пойдет на турецкий рынок, по второй — для газоснабжения в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
Алексей Миллер: «Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительными, по-видимому, речь может идти о 10–15 млрд куб. м газа в год».
Миллер также подтвердил, что в будущем контракт об условиях сотрудничества с Украиной будет пересмотрен. По его словам, это будут «не те условия, которые компания получила в рамках рассмотрения иска в стокгольмском арбитраже», передает ТАСС.
Напомним, морской участок газопровода «Турецкий поток» строится у российского побережья Чёрного моря. По проекту газопровод пройдет через Чёрное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.
По первой нитке нового газопровода газ пойдет на турецкий рынок, по второй — для газоснабжения в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в Швеции, Дании и Финляндии. Против проекта выступают Латвия, Литва и Польша.
Комментарии