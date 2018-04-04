Киев пообещал задерживать все выходящие из Крыма суда

В украинской Госпогранслужбе заявили, что будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом.
Такое заявление сделал представитель пограничной службы Украины Олег Слободян. В интервью изданию «Обозреватель» он отметил, что Киев будет немедленно реагировать на «нарушения» порядка выхода российских судов из Крыма.
Олег Слободян, представитель пограничной службы Украины: «Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно».
Он также сообщил, что в секторе безопасности и обороны сейчас отрабатываются совместные от меры по защите интересов Украины. При этом он предположил, что Россия может «много чего сделать в ответ», однако посоветовал «не торопиться с негативными прогнозами»
Напомним, на прошлой неделе украинские пограничники в Азовском море задержали крымское рыболовецкое судно «Норд». 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Капитан сейнера рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Сегодня стало известно, что капитана доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения. Российская сторона настаивает на невиновности экипажа «Норда» и добивается допуска консулов к морякам, однако украинские пограничники заявляют, что «не видят целесообразности» в такой встрече.
Олег Слободян, представитель пограничной службы Украины: «Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно».
Он также сообщил, что в секторе безопасности и обороны сейчас отрабатываются совместные от меры по защите интересов Украины. При этом он предположил, что Россия может «много чего сделать в ответ», однако посоветовал «не торопиться с негативными прогнозами»
Напомним, на прошлой неделе украинские пограничники в Азовском море задержали крымское рыболовецкое судно «Норд». 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Ему может грозить тюремный срок.
Капитан сейнера рассказал, что моряки, оставшиеся на судне, подвергаются постоянным унижениям и издевательствам. По словам капитана, после ареста корабля он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации, ограничившись таблетками и одним уколом.
Сегодня стало известно, что капитана доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения. Российская сторона настаивает на невиновности экипажа «Норда» и добивается допуска консулов к морякам, однако украинские пограничники заявляют, что «не видят целесообразности» в такой встрече.
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