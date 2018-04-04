Глава СВР назвал дело Скрипалей гротескной провокацией спецслужб

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о возвращении времен холодной войны и призвал прекратить «игру на повышение ставок».
По словам Нарышкина, борьба с несуществующей «российской угрозой» стала настоящей идеей фикс для США. Это привело к тому, что сегодня, несмотря на отсутствие реальных причин для обострения отношений, можно говорить о «возвращении мрачных времен холодной войны».
Также, выступая на Московской конференции по международной безопасности, руководитель СВР назвал гротескной провокацией дело об отравлении Скрипалей, подчеркнув при этом, что не все европейские страны последовали примеру Лондона и Вашингтона.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки: «Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит безоглядно следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитает разобраться в случившемся».
Кроме того, Нарышикин призвал отказаться от «безответственной игры на повышение ставок» и применения силы в межгосударственных отношениях, чтобы не допустить нового Карибского кризиса, передает ТАСС.
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить в атаке Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран, в том числе США. После этого Россия приняла ответные меры.
Между тем накануне в британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», однако никаких доказательств того, что оно было произведено в России, нет. А в британском МИД признали, что обвинения в адрес РФ отчасти основывались на собственных оценках информации.
Также, выступая на Московской конференции по международной безопасности, руководитель СВР назвал гротескной провокацией дело об отравлении Скрипалей, подчеркнув при этом, что не все европейские страны последовали примеру Лондона и Вашингтона.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки: «Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит безоглядно следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитает разобраться в случившемся».
Кроме того, Нарышикин призвал отказаться от «безответственной игры на повышение ставок» и применения силы в межгосударственных отношениях, чтобы не допустить нового Карибского кризиса, передает ТАСС.
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил обвинить в атаке Москву и выслал из страны 23 российских дипломата. Аналогичные шаги предприняли еще несколько стран, в том числе США. После этого Россия приняла ответные меры.
Между тем накануне в британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», однако никаких доказательств того, что оно было произведено в России, нет. А в британском МИД признали, что обвинения в адрес РФ отчасти основывались на собственных оценках информации.
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