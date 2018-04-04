«Оливковая ветвь», АЭС «Аккую» и сотрудничество: итоги переговоров Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин в рамках двухдневного визита в Анкару примет участие в саммите лидеров РФ, Турции и Ирана, который посвящен сирийскому урегулированию. Глава государства вместе с коллегами из стран тройки гарантов перемирия даст оценку ситуации в Сирии и обсудит пути дальнейшего урегулирования кризиса. Накануне Путин провел переговоры с Реджепом Эрдоганом. Также они вместе в режиме видеоконференции дали старт строительству атомной электростанции «Аккую».
В таком же стремительном ритме, в каком жители Анкары утром спешат по делам, Турция стремиться в десятку крупнейших экономик мира. Но собственной энергии стране не хватает. Две трети энергоносителей турки покупают за рубежом. Речь президента Эрдогана о том, что начала строительства АЭС страна ждала полвека была, произнесена не для красного словца.
В центре внимания не только АЭС «Аккую», возведению первого энергоблока которой дали старт на самом высоком уровне. Достраивается «Турецкий поток», по которому не только в Турцию, во всю Юго-Восточную Европу пойдет газ. Путин и Эрдоган рассказали, что дружить России и Турции никто не мешает и помешать не может. Слушая очередной ответ Путина на вопрос по делу Скрипаля, Эрдоган был невозмутим.
Владимир Путин, президент РФ: «В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом, завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию. Рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах РФ, вы знаете, СК РФ возбудил уголовное дело, оно будет расследоваться».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, заставляет Анкару все сильнее сближаться с Москвой и позиция Евросоюза по застарелым европейско-турецким проблемам. В Анкаре недовольны, что Евросоюз задерживает обещанную финансовую помощь на содержание сирийских беженцев, которых в Турции сейчас более 3,5 миллиона человек. Их Турция сдерживает от миграции в Европу. Анкару раздражает постоянные упреки режима за жесткие меры после госпереворота 2016 года, а также критика со стороны ЕС военной операции в сирийском Африне.
По отношению к Сирии Турция, Россия и Иран были еще недавно как лебедь, рак и щука. Но было между государствами и общее — все настаивали и продолжают настаивать на сохранении суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на праве народов Сирии самим решать судьбу страны. Так что даже острый вопрос про сирийских курдов, с которыми сражается Турция, не смутил ни Путина, ни Эрдогана.
Владимир Путин: «Что касается будущего устройства и текущего политического диалога, исходим из того, что курдский народ является частью многонационального народа Сирии и имеет право принимать участие во всех политических процессах, найти свое место в будущей Сирии. Мы, разумеется, исходим из того, что любые процессы в этом плане должны проходить при максимальной координации всех заинтересованных сторон. Если этого не будет, то не будет и конечного результата».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Пользуясь случаем, также хочу отметить, что с дорогим моим другом мы проконсультировались относительно военной операции „Оливковая ветвь“. Мы и впредь будем продолжать сотрудничать вместе с Россией для установления стабильности, спокойствия и безопасности в этом регионе».
Саммит стран — гарантов астанинских договоренностей по мирному урегулированию в Сирии — особая площадка, которая претендует на исторический шанс оставить в прошлом традиционное соперничество стран в регионе. На первой встрече, состоявшейся в конце ноября прошлого года в Сочи, лидеры России, Турции и Ирана при разности подходов к сирийской проблеме показали, что договариваться можно пошагово, оперативно решая текущие задачи и ставя новые на ближайшую перспективу.
Именно такой подход помогал и помогает обеспечить безопасность в зонах деэскалации, помогает укреплять режим прекращения боевых действий и повышать доверие между сторонами конфликта.
Турецкие газеты называют отношения с нашей страной «вторым золотым веком». Первый был в 2000-х. Люди, которые пришли на рынок в центре Анкары на проспекте Ататюрка, далеки от большой политики, но едва ли не каждый третий даже здесь, в далеком от морских курортов городе, здоровается по-русски, а сотни турецких студентов в России сейчас учат ядерную физику. У экспертов уже нет сомнений в том, что это интенсивный диалог по Сирии в последнее время дал мощнейший импульс развитию двухсторонних отношений России и Турции.
В центре внимания не только АЭС «Аккую», возведению первого энергоблока которой дали старт на самом высоком уровне. Достраивается «Турецкий поток», по которому не только в Турцию, во всю Юго-Восточную Европу пойдет газ. Путин и Эрдоган рассказали, что дружить России и Турции никто не мешает и помешать не может. Слушая очередной ответ Путина на вопрос по делу Скрипаля, Эрдоган был невозмутим.
Владимир Путин, президент РФ: «В этой связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом, завтра мы созываем сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом, как минимум мы поставили там 20 вопросов для обсуждения. Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию. Рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идет о гражданах РФ, вы знаете, СК РФ возбудил уголовное дело, оно будет расследоваться».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, заставляет Анкару все сильнее сближаться с Москвой и позиция Евросоюза по застарелым европейско-турецким проблемам. В Анкаре недовольны, что Евросоюз задерживает обещанную финансовую помощь на содержание сирийских беженцев, которых в Турции сейчас более 3,5 миллиона человек. Их Турция сдерживает от миграции в Европу. Анкару раздражает постоянные упреки режима за жесткие меры после госпереворота 2016 года, а также критика со стороны ЕС военной операции в сирийском Африне.
По отношению к Сирии Турция, Россия и Иран были еще недавно как лебедь, рак и щука. Но было между государствами и общее — все настаивали и продолжают настаивать на сохранении суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на праве народов Сирии самим решать судьбу страны. Так что даже острый вопрос про сирийских курдов, с которыми сражается Турция, не смутил ни Путина, ни Эрдогана.
Владимир Путин: «Что касается будущего устройства и текущего политического диалога, исходим из того, что курдский народ является частью многонационального народа Сирии и имеет право принимать участие во всех политических процессах, найти свое место в будущей Сирии. Мы, разумеется, исходим из того, что любые процессы в этом плане должны проходить при максимальной координации всех заинтересованных сторон. Если этого не будет, то не будет и конечного результата».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Пользуясь случаем, также хочу отметить, что с дорогим моим другом мы проконсультировались относительно военной операции „Оливковая ветвь“. Мы и впредь будем продолжать сотрудничать вместе с Россией для установления стабильности, спокойствия и безопасности в этом регионе».
Саммит стран — гарантов астанинских договоренностей по мирному урегулированию в Сирии — особая площадка, которая претендует на исторический шанс оставить в прошлом традиционное соперничество стран в регионе. На первой встрече, состоявшейся в конце ноября прошлого года в Сочи, лидеры России, Турции и Ирана при разности подходов к сирийской проблеме показали, что договариваться можно пошагово, оперативно решая текущие задачи и ставя новые на ближайшую перспективу.
Именно такой подход помогал и помогает обеспечить безопасность в зонах деэскалации, помогает укреплять режим прекращения боевых действий и повышать доверие между сторонами конфликта.
Турецкие газеты называют отношения с нашей страной «вторым золотым веком». Первый был в 2000-х. Люди, которые пришли на рынок в центре Анкары на проспекте Ататюрка, далеки от большой политики, но едва ли не каждый третий даже здесь, в далеком от морских курортов городе, здоровается по-русски, а сотни турецких студентов в России сейчас учат ядерную физику. У экспертов уже нет сомнений в том, что это интенсивный диалог по Сирии в последнее время дал мощнейший импульс развитию двухсторонних отношений России и Турции.
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