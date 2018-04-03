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7 апреля, 13:15
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    Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую». атомная энергетика, Путин, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

    Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

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    Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

    Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

    Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

      Президенты России и Турции официально дали старт строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

      Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи официально дали старт строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую», передает «Интерфакс».

      смотретьПутин прилетел в Анкару на встречу с президентами Турции и Ирана
      Путин прилетел в Анкару на встречу с президентами Турции и Ирана
      Напомним, Владимир Путин во вторник прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Кроме участия в церемонии старта строительства АЭС, у президента РФ запланированы в Турции переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани. В ходе сегодняшней церемонии турецкий лидер пригласил Путина на запуск АЭС, который должен состояться в 2023 году.

      смотретьВ Турции все готово к официальному старту строительства АЭС «Аккую»
      В Турции все готово к официальному старту строительства АЭС «Аккую»
      Сооружение первой в Турции атомной электростанции — крупнейший проект в истории российско-турецких отношений. На берегу Средиземного моря построят четыре энергоблока с самыми мощными и безопасными на сегодня водо-водяными ректорами ВВЭР-1200. Расчетный срок службы будущей станции — 60 лет с возможностью продления еще на 20.

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