Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую»

Президенты России и Турции официально дали старт строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую».
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи официально дали старт строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую», передает «Интерфакс».
Напомним, Владимир Путин во вторник прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Кроме участия в церемонии старта строительства АЭС, у президента РФ запланированы в Турции переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани. В ходе сегодняшней церемонии турецкий лидер пригласил Путина на запуск АЭС, который должен состояться в 2023 году.
Сооружение первой в Турции атомной электростанции — крупнейший проект в истории российско-турецких отношений. На берегу Средиземного моря построят четыре энергоблока с самыми мощными и безопасными на сегодня водо-водяными ректорами ВВЭР-1200. Расчетный срок службы будущей станции — 60 лет с возможностью продления еще на 20.
Напомним, Владимир Путин во вторник прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Кроме участия в церемонии старта строительства АЭС, у президента РФ запланированы в Турции переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани. В ходе сегодняшней церемонии турецкий лидер пригласил Путина на запуск АЭС, который должен состояться в 2023 году.
Сооружение первой в Турции атомной электростанции — крупнейший проект в истории российско-турецких отношений. На берегу Средиземного моря построят четыре энергоблока с самыми мощными и безопасными на сегодня водо-водяными ректорами ВВЭР-1200. Расчетный срок службы будущей станции — 60 лет с возможностью продления еще на 20.
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