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    Полковник Захарченко открестился от из изъятых у него 9 миллиардов рублей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    Полковник Захарченко открестился от из изъятых у него 9 миллиардов рублей

    Полковник Захарченко открестился от из изъятых у него 9 миллиардов рублей

    Полковник Захарченко открестился от из изъятых у него 9 миллиардов рублей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, рассказал о принадлежащих ему 93 тысячах рублей из изъятых 9 миллиардов.

    Об этом сам Захарченко сообщил в ответах на вопросы ТАСС, которые в СИЗО передал адвокат полковника Александр Горбатенко.

    Дмитрий Захарченко, обвиняемый: «Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано на родственников различной степени родства и иным лицам и принадлежит им. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов».

    При этом Захарченко подчеркнул, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству, обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только то, что принадлежит ему, его жене и несовершеннолетним детям.

    Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. Речь идет о 27 объектах недвижимости, в том числе квартирах и машино-местах в элитных районах российской столицы, четырех дорогих автомобилях, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и других людей, золотом слитке и деньгах в рублях и валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.

    Захарченко и другие ответчики утверждают, что недвижимость была заработана честным трудом, а происхождение наличности не установлено. По решению суда подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 миллиардов рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.

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