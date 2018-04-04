Полковник Захарченко открестился от из изъятых у него 9 миллиардов рублей

Бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, рассказал о принадлежащих ему 93 тысячах рублей из изъятых 9 миллиардов.
Об этом сам Захарченко сообщил в ответах на вопросы ТАСС, которые в СИЗО передал адвокат полковника Александр Горбатенко.
Дмитрий Захарченко, обвиняемый: «Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано на родственников различной степени родства и иным лицам и принадлежит им. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов».
При этом Захарченко подчеркнул, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству, обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только то, что принадлежит ему, его жене и несовершеннолетним детям.
Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. Речь идет о 27 объектах недвижимости, в том числе квартирах и машино-местах в элитных районах российской столицы, четырех дорогих автомобилях, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и других людей, золотом слитке и деньгах в рублях и валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.
Захарченко и другие ответчики утверждают, что недвижимость была заработана честным трудом, а происхождение наличности не установлено. По решению суда подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 миллиардов рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
Дмитрий Захарченко, обвиняемый: «Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано на родственников различной степени родства и иным лицам и принадлежит им. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов».
При этом Захарченко подчеркнул, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству, обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только то, что принадлежит ему, его жене и несовершеннолетним детям.
Никулинский суд в начале декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного имущества Захарченко и изъятых у него денег. Общая сумма превышает 9 миллиардов рублей. Речь идет о 27 объектах недвижимости, в том числе квартирах и машино-местах в элитных районах российской столицы, четырех дорогих автомобилях, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и других людей, золотом слитке и деньгах в рублях и валюте на сумму около 8 миллиардов рублей.
Захарченко и другие ответчики утверждают, что недвижимость была заработана честным трудом, а происхождение наличности не установлено. По решению суда подлежащие обращению в доход государства недвижимость и машины полковника и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 миллиардов рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
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