В Петербурге чиновник поздравил выжившую при теракте в метро «именинницу»

К жительнице Северной столицы, которая в прошлом году пережила теракт в петербургском метро, пришел глава муниципального образования Балканский Савелий Лебедев. Он появился на пороге женщины с букетом и заявил, что хочет «поздравить именинницу с годовщиной».
Лебедев вручил горожанке цветы и пакет, в котором, вероятно, лежал подарок. В ответ на слова женщины о том, что она не именинница, а 3 апреля — годовщина печального события, гость заявил, что не мог остаться в стороне, так как у него «бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то».
Теракт в метро Петербурга произошел ровно год назад, 3 апреля 2017 года. Взрыв в вагоне поезда прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, включая смертника, который привел бомбу в действие. Личность злоумышленника установлена, им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.
В годовщину трагедии Следственный комитет заявил, что выявлены все лица, причастные к этой атаке. Сегодня с самого утра жители Северной столицы несут цветы и свечи к станции «Технологический институт», а у входа и выхода в вестибюль волонтеры раздают белые розы.
Теракт в метро Петербурга произошел ровно год назад, 3 апреля 2017 года. Взрыв в вагоне поезда прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, включая смертника, который привел бомбу в действие. Личность злоумышленника установлена, им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.
В годовщину трагедии Следственный комитет заявил, что выявлены все лица, причастные к этой атаке. Сегодня с самого утра жители Северной столицы несут цветы и свечи к станции «Технологический институт», а у входа и выхода в вестибюль волонтеры раздают белые розы.
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