Устроителей прошлогоднего теракта в метро Петербурга нашли по электронным следам

В годовщину теракта в подземке Северной столицы в СКР рассказали о том, как удалось поймать устроителей взрыва.
Как сообщается на сайте ведомства, в 2017 году теракт в метро Санкт-Петербурга совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, подельники общались исключительно с помощью современных средств коммуникации.
Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации».
Петренко отметила, что именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые непременно остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить всех участников преступной группы. Удалось проследить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, в том числе заказчика, организатора и исполнителей. Арестованы 11 человек.
Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» петербургского метро прогремел днем 3 апреля 2017 года. Взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранителям удалось предотвратить, самодельная бомба была своевременно обнаружена. Жертвами трагедии в подземке Северной столицы стали 16 человек. Одним из погибших стал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации».
Петренко отметила, что именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые непременно остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить всех участников преступной группы. Удалось проследить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, в том числе заказчика, организатора и исполнителей. Арестованы 11 человек.
Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» петербургского метро прогремел днем 3 апреля 2017 года. Взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранителям удалось предотвратить, самодельная бомба была своевременно обнаружена. Жертвами трагедии в подземке Северной столицы стали 16 человек. Одним из погибших стал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.
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