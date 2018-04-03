В годовщину теракта в метро петербуржцы возлагают цветы у «Технологического института»

В Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные взрыву в подземке 3 апреля 2017 года.
Цветы и свечи с самого утра горожане несут к станции «Технологический институт». У входа и выхода в вестибюль волонтеры раздают белые розы. Так проходит акция памяти в годовщину теракта.
Раздающие белые розы волонтеры напоминают петербуржцам о доброте и участии, которые присутствуют в жизни и поддерживают нас в трудные моменты. «Мы верим в то, что добро сильнее зла», — рассказала организатор акции «Тысячи белых роз» Евгения Валькова.
Сейчас во всех храмах Петербурга проходят панихиды по погибшим. Главная проходит в Троице-Измайловском соборе, в котором поминали жертв теракта год назад, передает ТАСС.
Напомним: жертвами теракта в метро Петербурга стали 15 человек, 102 признаны пострадавшими. Взрыв в вагоне метро произошел около 3 апреля 2017 года около 14:30 в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции «Площадь Восстания» и избежать еще большего числа жертв.
Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек. Сегодня Следственный комитет РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.
Раздающие белые розы волонтеры напоминают петербуржцам о доброте и участии, которые присутствуют в жизни и поддерживают нас в трудные моменты. «Мы верим в то, что добро сильнее зла», — рассказала организатор акции «Тысячи белых роз» Евгения Валькова.
Сейчас во всех храмах Петербурга проходят панихиды по погибшим. Главная проходит в Троице-Измайловском соборе, в котором поминали жертв теракта год назад, передает ТАСС.
Напомним: жертвами теракта в метро Петербурга стали 15 человек, 102 признаны пострадавшими. Взрыв в вагоне метро произошел около 3 апреля 2017 года около 14:30 в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции «Площадь Восстания» и избежать еще большего числа жертв.
Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек. Сегодня Следственный комитет РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.
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