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    В годовщину теракта в метро петербуржцы возлагают цветы у «Технологического института»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    В годовщину теракта в метро петербуржцы возлагают цветы у «Технологического института»

    В годовщину теракта в метро петербуржцы возлагают цветы у «Технологического института»

    В годовщину теракта в метро петербуржцы возлагают цветы у «Технологического института»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • В Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные взрыву в подземке 3 апреля 2017 года.

    Цветы и свечи с самого утра горожане несут к станции «Технологический институт». У входа и выхода в вестибюль волонтеры раздают белые розы. Так проходит акция памяти в годовщину теракта.

    Раздающие белые розы волонтеры напоминают петербуржцам о доброте и участии, которые присутствуют в жизни и поддерживают нас в трудные моменты. «Мы верим в то, что добро сильнее зла», — рассказала организатор акции «Тысячи белых роз» Евгения Валькова.

    Сейчас во всех храмах Петербурга проходят панихиды по погибшим. Главная проходит в Троице-Измайловском соборе, в котором поминали жертв теракта год назад, передает ТАСС.

    Напомним: жертвами теракта в метро Петербурга стали 15 человек, 102 признаны пострадавшими. Взрыв в вагоне метро произошел около 3 апреля 2017 года около 14:30 в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

    Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции «Площадь Восстания» и избежать еще большего числа жертв.

    Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек. Сегодня Следственный комитет РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.

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