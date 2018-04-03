Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    В Кремле прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу без России

    комментировать

    В Кремле прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу без России

    В Кремле прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу без России

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что о якобы готовящейся встрече в «нормандском формате» без участия России в Кремле узнали из сообщений СМИ.

    Накануне о подготовке саммита по размещению миротворцев ООН в Донбассе без участия России сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, встреча лидеров Украины, ФРГ и Франции может состояться в мае в немецком городе Ахене.

    Юрий Ушаков, помощник президента России: «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения (в СМИ. — Прим. ред.)».

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен 10 апреля посетить Германию и обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    На заявление украинского лидера ответил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что ввод миротворцев в Донбасс Порошенко должен обсуждать не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском — без их согласия никаких миротворцев там не будет.

    Напомним, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru