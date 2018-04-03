В Кремле прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу без России

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что о якобы готовящейся встрече в «нормандском формате» без участия России в Кремле узнали из сообщений СМИ.
Накануне о подготовке саммита по размещению миротворцев ООН в Донбассе без участия России сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, встреча лидеров Украины, ФРГ и Франции может состояться в мае в немецком городе Ахене.
Юрий Ушаков, помощник президента России: «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения (в СМИ. — Прим. ред.)».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен 10 апреля посетить Германию и обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
На заявление украинского лидера ответил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что ввод миротворцев в Донбасс Порошенко должен обсуждать не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском — без их согласия никаких миротворцев там не будет.
Напомним, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Юрий Ушаков, помощник президента России: «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения (в СМИ. — Прим. ред.)».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен 10 апреля посетить Германию и обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
На заявление украинского лидера ответил российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что ввод миротворцев в Донбасс Порошенко должен обсуждать не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском — без их согласия никаких миротворцев там не будет.
Напомним, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. За это время, по данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
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