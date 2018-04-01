Порошенко назвал условие ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины заявил, что миротворцы могут быть введены в Донбасс, если установится длительное перемирие.
Пётр Порошенко: «Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».
С таким заявлением украинский лидер выступил во время общения с жителями Волновахи. Порошенко также пообещал «мирным путем вернуть» неподконтрольные Киеву территории Донбасса, передает РИА Новости.
Между тем в Twitter Порошенко появилась запись, в которой он призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта «не жалеть патронов».
По данным ДНР, только за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Стрельба велась по окраинам Донецка. Власти ДНР также обвинили украинскую сторону в несоблюдении «пасхального» перемирия, которое было объявлено в минувшую пятницу.
С таким заявлением украинский лидер выступил во время общения с жителями Волновахи. Порошенко также пообещал «мирным путем вернуть» неподконтрольные Киеву территории Донбасса, передает РИА Новости.
Между тем в Twitter Порошенко появилась запись, в которой он призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта «не жалеть патронов».
По данным ДНР, только за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Стрельба велась по окраинам Донецка. Власти ДНР также обвинили украинскую сторону в несоблюдении «пасхального» перемирия, которое было объявлено в минувшую пятницу.
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