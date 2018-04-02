Пушков отреагировал на слова Порошенко о возможном вводе миротворцев в Донбасс

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко об условии для ввода миротворцев в Донбасс.
Пётр Порошенко заявил, что условием для ввода миротворцев в Донбасс является длительное перемирие. Президент Украины также сообщил, что намерен для обсуждения этого вопроса посетить Германию 10 апреля. На его слова в своем Twitter отреагировал сенатор Алексей Пушков.
Алексей Пушков: «Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут».
Алексей Пушков: «Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут».
Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 апреля 2018 г.
Ни Меркель, ни Волкер не помогут.
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