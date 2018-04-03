Уголовное дело завели после взрыва в ереванском ресторане

Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом в ресторане «Бургер Кинг» в центре Еревана, сообщили в Следственном комитете.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц». Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, взрыв произошел вечером в понедельник на кухне ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.
Как передает ТАСС со ссылкой на медиков, большинство пострадавших при взрыве, по всей вероятности, будут выписаны из больницы утром во вторник.
Из заявления врача: «Кроме восьмилетней девочки, остальные потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально. Пока находятся под нашим наблюдением, но я думаю, что утром всех выпишут из больницы».
По данным полиции, находившиеся в ресторане получили травмы от осколков разорвавшегося кислородного баллона и обломков мебели.
Напомним, взрыв произошел вечером в понедельник на кухне ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». По данным МЧС, взорвался 20-килограмовый баллон. Пострадали трое граждан Армении — дети шести и восьми лет и 19-летняя девушка, а также трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана. Восьмилетняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, прооперирована.
Как передает ТАСС со ссылкой на медиков, большинство пострадавших при взрыве, по всей вероятности, будут выписаны из больницы утром во вторник.
Из заявления врача: «Кроме восьмилетней девочки, остальные потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, они чувствуют себя нормально. Пока находятся под нашим наблюдением, но я думаю, что утром всех выпишут из больницы».
По данным полиции, находившиеся в ресторане получили травмы от осколков разорвавшегося кислородного баллона и обломков мебели.
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