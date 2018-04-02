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    В ресторане в центре Еревана произошел взрыв: 9 пострадавших

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    • Фото: twitter.com
    В ресторане в центре Еревана произошел взрыв: 9 пострадавших

    В ресторане в центре Еревана произошел взрыв: 9 пострадавших

    В ресторане в центре Еревана произошел взрыв: 9 пострадавших
  • Фото: twitter.com

    • В МЧС Армении сообщили, что среди пострадавших при взрыве есть иностранцы.

    Взрыв произошел в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. Сообщение о ЧП поступило спасателям около в 19:44 по Москве, передает «Интерфакс».

    Нана Гндоян, пресс-секретарь МЧС Армении: «По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон. Девять человек пострадали. Среди пострадавших есть иностранцы. Погибших нет».

    На место выехали четыре расчета спасателей, а также опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Пострадавших при взрыве доставили в медцентр Св. Григоря Просветителя.

    Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» был открыт в Ереване около двух месяцев назад.

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