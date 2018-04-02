Установлены личности пострадавших при взрыве в ереванском ресторане

В результате взрыва кислородного баллона в ресторане «Бургер Кинг» в центре Еревана пострадали восемь человек. Такие уточненные данные привели в МЧС Армении.
Среди пострадавших трое россиян, все они несовершеннолетние. Это 15-летние Алёна Агапова и Лиза Абрамова, а также их ровесник Ярослав Любенко.
Кроме этого, пострадали шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 24-летний гражданин Ирана Эрик Ашугян и его 24-летний соотечественник Зейна Хусейни, передает ТАСС.
Пресс-атташе посольства РФ в Армении Вероника Артенян сообщила, что пострадавшие россияне доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Она добавила, что сотрудники посольства выехали в больницу.
Взрыв произошел в ресторане «Бургер Кинг», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. По данным МЧС Армении, на кухне ресторана взорвался кислородный баллон.
Кроме этого, пострадали шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 24-летний гражданин Ирана Эрик Ашугян и его 24-летний соотечественник Зейна Хусейни, передает ТАСС.
Пресс-атташе посольства РФ в Армении Вероника Артенян сообщила, что пострадавшие россияне доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Она добавила, что сотрудники посольства выехали в больницу.
Взрыв произошел в ресторане «Бургер Кинг», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. По данным МЧС Армении, на кухне ресторана взорвался кислородный баллон.
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