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    Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана

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    • Фото: twitter.com
    Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана

    Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана

    Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана
  • Фото: twitter.com

    • В МИД Армении сообщили, что среди пострадавших при взрыве в центре Еревана есть граждане РФ и Ирана.

    Тигран Балаян, официальный представитель МИД Армении: «По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Ирана».

    В свою очередь в МЧС Армении отметили, что при взрыве кислородного баллона на кухне ресторана быстрого питания пострадали трое россиян, а также двое граждан Ирана. Также в ведомстве сообщили, что в числе пострадавших есть дети, передает «Интерфакс».

    Тигран Восканян, подполковник МЧС Армении: «В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность».

    Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. Сообщение о ЧП поступило спасателям около в 19:44 мск.

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