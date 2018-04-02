Трое россиян пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана

В МИД Армении сообщили, что среди пострадавших при взрыве в центре Еревана есть граждане РФ и Ирана.
Тигран Балаян, официальный представитель МИД Армении: «По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Ирана».
В свою очередь в МЧС Армении отметили, что при взрыве кислородного баллона на кухне ресторана быстрого питания пострадали трое россиян, а также двое граждан Ирана. Также в ведомстве сообщили, что в числе пострадавших есть дети, передает «Интерфакс».
Тигран Восканян, подполковник МЧС Армении: «В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность».
Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. Сообщение о ЧП поступило спасателям около в 19:44 мск.
В свою очередь в МЧС Армении отметили, что при взрыве кислородного баллона на кухне ресторана быстрого питания пострадали трое россиян, а также двое граждан Ирана. Также в ведомстве сообщили, что в числе пострадавших есть дети, передает «Интерфакс».
Тигран Восканян, подполковник МЧС Армении: «В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность».
Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана. Сообщение о ЧП поступило спасателям около в 19:44 мск.
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