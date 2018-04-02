«Не одноразовые акции»: в Кремле прокомментировали арест совладельцев «Суммы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал громкий арест совладельцев группы компаний «Сумма» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
В Кремле подчеркнули, что арест Магомедовых — не какая-то одноразовая акция, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится жесткая целенаправленная политика. Мы видим обвинения в адрес Магомедовых, продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректно. Затем будет суд, который определит виновность или невиновность тех, кто был задержан».
Представитель Кремля назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава правительства, «политологическими пересудами».
Дмитрий Песков: «Это, скорее, такие политологические пересуды. Давайте все-таки оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях».
Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать вину. В настоящее время братья находятся в СИЗО «Лефортово», они арестованы на два месяца.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов, по данным на 2017 год, он занимал 63-е место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится жесткая целенаправленная политика. Мы видим обвинения в адрес Магомедовых, продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректно. Затем будет суд, который определит виновность или невиновность тех, кто был задержан».
Представитель Кремля назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава правительства, «политологическими пересудами».
Дмитрий Песков: «Это, скорее, такие политологические пересуды. Давайте все-таки оставим это политологам. Мы не можем принимать участие в таких обсуждениях».
Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний «Сумма», подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интэкс», входящей в «Сумму», Артур Максидов. Все трое отказались признать вину. В настоящее время братья находятся в СИЗО «Лефортово», они арестованы на два месяца.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 млрд долларов, по данным на 2017 год, он занимал 63-е место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes. Главным его активом является группа «Сумма» — диверсифицированный холдинг, объединяющий компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
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